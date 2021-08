Galingu dėjimu Lietuvos jaunimas išplėšė pergalę prieš rusus

Pirmajame mače lietuviai po dramatiškos kovos 20:19 išplėšė pergalę prieš Rusijos rinktinę. Mūsiškiai beveik visą laiką turėjo vytis varžovus ir rungtynių pabaigoje tai galiausiai padarė (19:19).

Tuomet lietuviai netiksliai metė iš toli, bet atsikovojo kamuolį ir Mintautas Mockus dėjimu persvėrė rezultatą. Rusai dar bandė gelbėtis, bet sudėtingas metimas iš toli nepasiekė tikslo, o kamuolį sugriebę lietuviai šventė pergalę.

😱🇱🇹WOW!



Mintautas Mockus puts the exclamation mark on Lithuania's massive comeback against Russia in their opening #3x3U18 World Cup game. pic.twitter.com/xIsv7vLizx