B. Bealas įžaidėjo pozicijoje pakeis išvykstantį Chrisą Paulą.

29-erių B. Bealas viską savo karjerą iki šiol buvo praleidęs Vašingtono „Wizards“ klube.

Statistiškai sėkmingiausią sezoną jis sužaidė 2020–2021 m., kai pelnydavo po 31 tašką ir atlikdavo 4 rezultatyvius perdavimus.

Bradley Beal is forming a new Suns’ Big 3 with Kevin Durant and Devin Booker pic.twitter.com/Klz1wmUVLQ