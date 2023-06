„French Open“ pusfinalyje laukia intriguojanti Alcarazo ir Džokovičiaus akistata

C.Alcarazas dominuoti pradėjo nuo pat mačo pradžios. Pirmojo seto trečiajame ir septintajame geimuose jis laimėjo varžovo padavimų serijas, o S.Tsitsipas net nesusikūrė „break pointų“.

Antrajame sete vaizdas buvo panašus. Ispanas šį kartą laimėjo net 3 varžovo padavimų serijas, o graikas vėl neturėjo vilčių atsitiesti.

C.Alcarazas tradiciškai galingai startavo ir trečiajame sete (3:0). Ispanas ramiai dominavo iki aštuntojo geimo (5:2) ir atrodė, kad tuoj įtvirtins pergalę, tačiau S.Tsitsipas staiga „prabudo“. Aštuntajame geime graikas atlaikė du „match pointus“, o devintajame geime pirmą kartą laimėjo varžovo padavimų seriją.

Dešimtajame geime C.Alcarazas vėl nerealizavo „match pointo“ ir rezultatas tapo lygus. Pratęsime graikas anksti atsidūrė besivejančiojo vaidmenyje. C.Alcarazas pirmavo 6:3 ir susikūrė dar 3 „match pointus“. Du kartus graikas gelbėjosi savo padavimų metu, bet tada eilė paduoti kamuoliuką atėjo ispanui ir jis nesuklydo.

Po pergalės ispanas patikino, kad iki tol, kol rezultatas trečiajame sete buvo 5:2 jo naudai, ispanas žaidė, ko gero, geriausią karjeros mačą.

Pusfinalyje C.Alcarazo lauks superdvikova su serbu Novaku -jokovičiumi (ATP-3). Jis ketvirtfinalyje per 3 valandas 43 minutes 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 eliminavo Kareną Chačanovą.

N.Džokovičius 45-ą kartą karjeroje žais „Didžiojo kirčio“ turnyro pusfinalyje. Jis atsidūrė per žingsnį nuo visų laikų rekordo, priklausančio šveicarui Rogeriui Federeriui (46 pusfinaliai).

Ispanas „Didžiojo kirčio“ turnyruose turi 12-os pergalių seriją. Paskutinį kartą tokio lygio mačą C.Alcarazas pralaimėjo 2022 m. Vimbldone prieš Janniką Sinnerį. N.Džokovičius yra laimėjęs net 19 „Didžiojo kirčio“ vienetų mačų iš eilės. Pastarąjį kartą jis suklupo 2022 m. „Roland Garros“ turnyre prieš Rafaelį Nadalį.

On Friday in Paris, IT'S HAPPENING!



[1] Carlos Alcaraz -- 12-match winning streak at Grand Slam level (last loss vs. Sinner at Wimbledon'22)



vs.



[3] Novak Djokovic -- 19-match winning streak at Grand Slam level (last loss vs. Nadal at RG'22)