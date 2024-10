„Formulės-1“ lenktynės JAV baigėsi abiejų „Ferrari“ pilotu triumfu

Lenktynes iš „pole“ pozicijos pradėjo britas Lando Norrisas („McLaren“). Jis bandė blokuoti olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“), bet nepadarė to iki galo ir paliko jam įvažiavimą į vidų.

Tiesa, kol kvalifikacijos lyderiai pešėsi, pro juos pralėkė Ch.Leclercas, per vieną posūkį iš 4-os vietos pakilęs į 1-ą.

Įspūdingas Ch. Leclerco šuolis į pirmą vietą:

M.Verstappenas liko antras, C.Sainzas pakilo į trečią vietą, o L.Norrisas krito net į ketvirtą poziciją. Ch.Leclercas vėliau ėmė tolti nuo visų persekiotojų, bet tada britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“) išlėkė iš trasos ir įstrigo žvyre, o į trasą buvo išleistas saugos automobilis.

Pasitraukus saugos automobiliui, lyderiai išlaikė pozicijas. C.Sainzas netrukus pranešė komandai, kad pajautė benzino kvapą ir kad bolide gali būti kuro tiekimo sutrikimų. Po kiek laiko „Ferrari“ pranešė tą problemą išsprendusi.

Verstappeno incidentas su Norisu

C.Sainzas į boksus buvo pakviestas anksčiau už M.Verstappeną. „Red Bull“ į tai nesureagavo ir už tai sumokėjo. M.Verstappenas pasuko į boksus keliais ratais vėliau ir į trasą grįžo už C.Sainzo. Ch.Leclercas su C.Sainzu dominavo visas likusias lenktynes ir džiaugėsi dubliu. Tuo tarpu M.Verstappeną pavijo šviežesnes padangas turėjęs L.Norrisas.

Galiausiai britas aplenkė olandą, bet tai padarė išvažiavęs už trasos ribų. L.Norrisas teisinosi, kad į posūkį įvažiavo pirmas, o M.Verstappenas jam nepaliko vietos trasoje. Reikia pažymėti, kad ir pats olandas tame epizode visais 4 ratais buvo už trasos ribų. Nepaisant to, teisėjai skyrė L.Norrisui 5 baudos sek. Nors britas finišą pasiekė 3-ias, pritaikius baudą jis atsidūrė ketvirtoje vietoje už M.Verstappeno.

Australas Oscaras Piastri („McLaren“) liko 5-as, o britas George‘as Russellas („Mercedes“) pakilo net iki 6-os vietos. Britas po avarijos kvalifikacijoje startavo iš boksų, puikiai tausojo kietas padangas, tačiau gavo 5 baudos sek. už suomio Valtterio Botto („Sauber“) išstūmimą iš trasos. Nepaisant to, G.Russellas nepasidavė, demonstravo puikų tempą ir prieš finišą dar sugebėjo aplenkti Sergio Perezą („Red Bull“). Meksikietis vėl pasirodė blankiai ir, startavęs 9-as, sugebėjo finišuoti už iš boksų lenktynes pradėjusio ir baudą gavusio G.Russello. 8-as atvažiavo vokietis Nico Hulkenbergas („Haas“), 9-as – fantastiškai į „Formulę 1“ grįžęs Liamas Lawsonas („RB“), 10-as – argentinietis Franco Colapinto („Williams“).

M.Verstappenas su 354 taškais sugebėjo padidinti persvarą prieš L.Norrisą (297), bet prarado dalį pranašumo prieš Ch.Leclercą (275). Konstruktorių įskaitoje vis dar pirmauja „McLaren“ (544), o „Red Bull“ (504) rizikuoja prarasti antrą vietą „Ferrari“ komandai (496). 20-osios sezono lenktynės Meksikoje vyks jau spalio 27 d.