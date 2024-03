„Formulės-1“ etape Australijoje – lenktynių neužbaigęs Maxas Verstappenas ir Carloso Sainzo pergalė

Pirmąją vietą šiame etape iškovojo Carlosas Sainzas, o antrą vietą užėmė Charlesas LeClercas.

Tuo tarpu trečioje vietoje atsidūrė „McLaren“ pilotas Lando Norrisas.

M. Verstappenas startavo iš pirmos pozicijos, o BBC žiniomis, iš lenktynių turėjo pasitraukti vos po pirmųjų keturių ratų dėl stabdžių gedimo. Tai buvo pirmas kartas kai lenktynininkas nefinišavo per dvejus metus.

Lenktynių taip pat neužbaigė avariją patyręs George`as Russellas („Mercedes“) ir „Mercedes“ pilotas Lewisas Hamiltonas.

George Russell shouting for a red flag after his crash left him in the middle of the track.



There was no red flag called.



Really bad look for race control in terms of driver safety. pic.twitter.com/7pMP545C2T