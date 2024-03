Hiustone pratęsta „Rockets“ pergalių serija pažymėta muštynėmis ir tritaškių rekordu

Nugalėtojams Jalenas Greenas pelnė 41 tašką, Fredas VanVleetas surnko 34, Jeffas Greenas – 21.

Pralaimėjusiems Johnas Collinsas pelnė 25 taškus, suomis Lauri Markkanenas nežaidė.

Hiustonas pabėgo į priekį, kai pelnė 15 taškų be atsako ir rezultatas tapo 40:19.

Vėliau komandas skyrė 35 taškai.

„Rockets“ šiame mače pataikė 27 tritaškius iš 49 ir užfiksavo sezono įmestų tritaškių rekordą.

Teksaso ekipa kovoja dėl patekimo į įkrintamąsias Vakarų konferencijoje, šuo metu 1,5 pergalėmis atsilieka nuo dešimtoje vietoje esančios San Fransisko „Warriors“.

Antrojo kėlinio pradžioje susimušė Jabari Smithas ir Krisas Dunnas. Abu krepšininkai išvyti iš aikštės.

Jabari Smith Jr. and Kris Dunn were really throwing hands like that pic.twitter.com/sVUcsad702