„Formulės 1“ čempionato lyderis Verstappenas atlaikė Sainzo spaudimą ir triumfavo Kanados etape

M.Verstappenui lenktynių metu priešintis bandė tik ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis. „Ferrari“ pilotas greitai po starto aplenkė tautietį Fernando Alonso („Alpine“), pakilo į antrą vietą ir nuo tada persekiojo olandą.

Lenktynėms buvo nemažai virtualaus saugos automobilio fazių, buvo ir realus saugos automobilio pasirodymas trasoje, o lyderiai rinkosi skirtingas taktikas.

M.Verstappenas stojo anksčiau, C.Sainzas – vėliau. Lenktynėms artėjant prie pabaigos M.Verstappenas stoti jau neplanavo, o C.Sainzas nusprendė sukti į boksus, kai avariją patyrė japonas Yuki Tsunoda („AlphaTauri“) ir trasoje pasirodė saugos automobilis.

Visgi, likus apie 20 ratų „Ferrari“ nusprendė pasielgti konservatyviai. C.Sainzui buvo uždėtos kiečiausios – baltos – padangos, nors sirgaliai svarstė, jog ispanas galėjo rizikuoti ir pasirinkti greičiausias – minkštas – padangas, mat po saugos automobilio pasitraukimo bebuvo likę 16 ratų.

