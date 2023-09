Finaliniame „Deimantinės lygos“ etape – ketvirta Gudžiaus vieta ir netikėtas čempionas

Tarp susirinkusių lengvaatlečių pasirodė ir lietuvis Andrius Gudžius, kuris geriausiu – trečiu – bandymu diską nuskraidino 65,47 metro (64,34 – 64,55 – 65,47 – 65,13 – 63,96 – X).

Pirmąją vietą netikėtai užėmė Australijos atstovas Matty Dennny, kuris diską numetė įspūdingus 68,34 m, pagerino Australijos rekordą ir už nugaros paliko tiek dabartinį, tiek buvusį pasaulio čempionus Kristjaną Čehą ir Danielį Stahlį.

68.43M FOR MATTY DENNY 🇦🇺



PB & NR for Denny, to become Diamond League Champion 😳📍



Talk about perfect timing 💎 pic.twitter.com/bQoDc373G9