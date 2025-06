FIFA pasaulio klubų taurės starte – „Inter“ ir „Al Ahly“ dvikova prie 61 tūkst. žiūrovų ir Lionelis Messi arčiausiai įvarčio

Geriausią progą L. Messi turėjo paskutinėmis akimirkomis, kai smūgis rikošetu pataikė į skersinį.

Majamio komandai irgi pasisekė – ji atsilaikė prieš pirmajame kėlinyje kurtą 12 kartų Afrikos čempionų spaudimą, o „Inter“ vartininkas Oskaras Ustari atrėmė 11 m baudinį, kurį prieš pat pertrauką smūgiavo Trezege.

Ketvirtadienį Majamio „Inter“ Atlantoje susitiks su „Porto“, o triukšmingą palaikymą turėjusi „Al Ahly“ žais su „Palmeiras“ Niujorke, kur taip pat laukiama gausaus jų palaikymo.

Sekmadienį PSG – „Atletico“ rungtynes nuo 21.50 val. stebėkite per TV3, o dar daugiau FIFA pasaulio futbolo klubų taurės rungtynių parodys Go3.

„Turime nuolat tobulėti kaip komanda, – žurnalistams sakė O. Ustari. – Esame labai jauna komanda ir kai kurie žmonės to nemato, bet „Inter“ sukūrė istoriją. Klubas dar tik keletą metų kuriamas, o jau žaidžia Pasaulio klubų taurėje, tad turime tai vertinti.

Užbaigiame rungtynes jausdami, kad galėjome pelnyti įvartį. Manau, buvome pranašesni. Kitas varžovas bus visiškai kitoks, todėl turime pailsėti ir susikoncentruoti į ateitį.“

Dešimčių tūkstančių sirgalių palaikoma „Al Ahly“ rungtynes pradėjo stipriai, bet iššvaistė dvi puikias progas, o Trezeguet baudinį atrėmė O. Ustari, kai Zizą baudos aikštelėje pargriovė Telasco Segovia.

L. Messi keletą kartų kėlė grėsmę, nors vienu metu buvo priverstas prigulti po smūgio į kelį, bet Majamio komandai pavyko išsaugoti lygiąsias iki pertraukos.

