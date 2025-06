FIFA Pasaulio klubų taurėje – „Saint-Germain“ ir „Botafogo“ sirgalių konfliktas tribūnose

Po praėjusią naktį įvykusios akistatos tarp Paryžiaus „Saint-Germain“ bei „Botafogo“ ekipų aistros virė tribūnose. Kumščius į darbą paleido šių komandų gerbėjai.

Penktadienį „Flamengo“ – „Chelsea“ rungtynes nuo 20.50 val. stebėkite per TV3, o dar daugiau FIFA pasaulio futbolo klubų taurės rungtynių parodys Go3.

Pranešama, jog konfliktas buvo numalšintas po to, kai masines muštynes pradėjusius gerbėjus išskyrė neutralūs žiūrovai.

PSG and Botafogo ultras get into a fight in the Club World Cup.



What a bunch of imbeciles.

pic.twitter.com/BeNpE1w70d