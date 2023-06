FIBA Čempionų lyga paskelbė ateinančio sezono dalyvius: „CBet“ varžysis atrankoje

Taip pat savo pranešime išplatino ir ekipų sąrašą, kurios varžysis atrankos etape ir sieks vietos turnyre.

Ateinantį sezoną lygoje gali kovoti dvi Lietuvos ekipos. Vilniaus „Rytas“ žais jau iškart grupių etape. Savo ruožtu Jonavos „CBet“ krepšininkai varžysis atrankoje ir turės galimybę prasibrauti į grupių etapą.

Atrankos kovos startuos rugsėjo 25 dieną, o reguliarusis sezonas prasidės spalio 17 dieną.

Kito sezono nugalėtojas paaiškės kitų metų gegužės mėnesį.

𝐍𝐞𝐰𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐬, 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻𝗲𝗲𝘀, 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙞𝙖𝙧 𝙘𝙝𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣𝙜𝙚𝙧𝙨: These are the 2️⃣9️⃣ confirmed teams of #BasketballCL's Season 8!



Read all about the field of competition here➡️ https://t.co/rRUsjtTgOR . pic.twitter.com/uNmFuD4miI