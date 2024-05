Fiasko patyręs Kristjanas Čehas nepagyrė Mykolo Aleknos ir nusivylė savimi: „Jaučiausi bejėgis“

M. Alekna geriausiu – ketvirtu – bandymu diską numetė 70,70 metro (X – 69,94 – 67,44 – 70,70 – X – 68,18). Lietuvis atliko net 3 geriausius sekmadienio metimus, o iki varžybų Maroke visų laikų rekordo jam trūko tik 8 cm.

Buvo laukiama, kad Mykolui Aleknai iššūkį mes dabartinis olimpinis ir pasaulio čempionas švedas Danielis Stahlis bei slovėnas Kristjanas Čehas. Visgi, D. Stahlis tenkinosi trečia vieta (67,49 m), o K. Čehas apskritai atliko vos vieną įskaitytą metimą ir užėmė tik 7-ą vietą (64,64).

„Nėra ką ir kalbėti. Varžybos man buvo prastos. Techniškai prastai išpildžiau metimus ir jaučiausi bejėgis. Kartais tokie dalykai nutinka. Mano tikroji forma yra daug geresnė, nei galėjo pasirodyti iš šitų varžybų. Neseniai Dohoje mečiau diską už 70 m ribos.

Kaip esu minėjęs ne kartą, disko metimo rungties lygis dabar yra kaip niekad aukštas. Anksčiau nereikėjo disko mesti taip toli, kad galėtum kovoti dėl aukštų vietų.

Tiesa, Marakeše niekas iš dalyvių, įskaitant Alekną, nepasirodė itin gerai. Taip, Alekna pasirodė sėkmingiausiai, bet ir jam tikrai kokybiškai pavyko atlikti tik vieną metimą“, – Slovėnijos žiniasklaidai sakė K. Čehas.

