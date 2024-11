„Fenerbahče“ lyderis nenustoja stebinti Jasikevičiaus: paprašė 4 laisvų dienų visai komandai

Šį sezoną apie jaučiamą įtampą rungtyniaujant Europoje sykį interviu metu jau kalbėjęs amerikietis šįkart pelnė 19 taškų ir buvo vienas pagrindinių Stambulo „Fenerbahče“ spurto iniciatorių ketvirtajame kėlinyje.

„Norime pasiųsti žinutę Šarūnui. Visi žiūrintys krepšinį Europoje, „Fenerbahče“ fanai, jeigu turite Šaro numerį arba jo socialinių tinklų paskyrą, prašau, parašykite jam žinutę, kad mums reikia keturių laisvų dienų. Kol vyksta FIBA pertrauka, mums to reikia psichologinei sveikatai, kad galėtume pergrupuoti mintis, atgauti formą. Jūs matėte, kai jis kalbėjo, buvo suirzęs, taip pat buvo piktas visų rungtynių metu ir per pertraukėles. Todėl mums reikia keturių dienų perkrauti baterijoms, atsinaujinti“, – žinutę Šarui pasiuntė naudingiausias šio sezono Stambulo ekipos krepšininkas.

Nigel Hayes Davis with an important message for mental health (and days off🤣) pic.twitter.com/lLHrqsN008

Į tokį lyderio pasakymą sureagavo ir Š. Jasikevičius, kuriam pergalė prieš „Virtus“ po 11-ojo turo leis išlikti vienvaldžiu Eurolygos turnyrinės lentelės lyderiu.

„Ketvirtajame kėlinyje žaidėjai nustojo manęs klausyti, bet tada jie pradėjo žaisti geriausią krepšinį. Turbūt taip ir apibūdinčiau visą vakarą. Trečiajame kėlinyje mums reikėjo susigrąžinti kovotojų dvasią ir mums sekėsi kiek geriau, vis bandėme priartėti, o ketvirtajame kėlinyje juos pasivijome. Bet man reikia nustoti šnekėti, nes nieko nesuprantu apie krepšinį“, – kiek sutrikęs po rungtynių atrodė Š. Jasikevičius, kuris nedetalizavo, kokie pokalbiai vyko tarp jo ir žaidėjų rungtynių metu.

"The players stopped listening to me and that's when they probably played their best basketball" 🤣😂



Šaras post game interviews never disappoint 😄@FBBasketbol pic.twitter.com/ySO2vGt9fM