Fantastiškai žaidęs Darius Labanauskas Vokietijoje paneigė prognozes

Prieš kurį laiką kvalifikaciją įveikęs Darius Labanauskas (PDC-102) penktadienį pagrindinio etapo starte pateikė staigmeną, kai 6:3 nugalėjo anglą Ryaną Searle‘ą (PDC-19). Tai buvo antra lietuvio pergalė prieš anglą iš tiek pat galimų. Tiesa, pirmasis jų mačas vyko dar 2021 m., o vėliau, D. Labanauskui praradus PDC turo „kortą“, jų keliai nesusikirsdavo. Lažybininkai lietuvio šansus įveikti anglą vertino mažiau nei 25 proc.

R. Searle‘as trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 100,86 taško. Įprastai tokio vidurkio užtenka pergalei, bet D. Labanauskas penktadienį žaidė dar rezultatyviau (102,40). Lietuvis 3 kartus surinko maksimalų taškų skaičių (180), o varžovas – 2. Taip pat D. Labanauskas pasižymėjo didžiausiu šio mačo „užsidarymu“, surinkdamas 110 taškų trimis paskutinėmis strėlytėmis.

