Fantastišką teniso gigantų mūšį laimėjo Rafaelis Nadalis

Susitikimas iš viso truko 4 val. 12 min. R. Nadalis siekia jau net 14-to savo triumfo atvirajame Prancūzijos čempionate.

Susitikimas prasidėjo visiškų R.Nadalio dominavimu. Jis iškart laimėjo ir serbo padavimus bei įgijo persvarą 3:0 ir gana nesunkiai laimėjo pirmąjį setą (6:2).

Antrajame ispanas vėl atitrūko 3:0, bet N. Džokovičius kiek atkuto, išvengė klaidų ir netrukus laimėjo keturis „geimus“ bei jau išsiveržė į priekį.

