Fantastinėmis veteranų pastangomis „Real“ pratęsė savo Eurolygos sezoną

„Anadolu Efes“ serijoje iki trijų pergalių vis dar pirmauja 2:1. Karališkasis „Real“ tris kartus paeiliui kovėsi dėl Eurolygos trofėjaus ir dramatišku stiliumi siekia pasiekti ir ketvirtąjį.

Pablo Laso maksimaliai išnaudojo savo resursus – aikštėje pasirodė visi 12 žaidėjų. Tiesa, „Real“ strategas pataupė ir vieną lyderių Trey'ų Thompkinsą, kuris sužaidė beveik 12 minučių.

Komanda tik viename mače iš trijų turėjo pagrindinį vidurio puolėją Walterį Tavaresą, sezono metu išsilakstė itin svarbūs žaidėjai Gabrielis Deckas, Facundo Campazzo, didžiąją sezoną dalį traumą gydosi Anthony Randolphas.

Didelių vilčių P. Laso auklėtiniai neturėjo – Stambule pralaimėti susitikimai 63:90 ir 68:91.

