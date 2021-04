„Anadolu Efes“ vėl laimėjo – Karalių serija artėja prie pabaigos

„Anadolu Efes“ serijoje iki trijų pergalių dabar pirmauja 2:0.

Nuo 2016-2017 metų sezono, kai Eurolyga perėjo prie dabartinio formato, „Real“ nei karto nepraleido finalo ketverto kovų. Karaliams reikalingos trys pergalės iš eilės norint išlaikyti šią seriją.

Kitą savaitę ekipos kelsis į Madridą. Ispanijos sostinėje bus žaidžiamos dvi rungtynės, bet net ir sėkmės atveju „Real“ turėtų laimėti paskutinę akistatą Stambule.

„Real“ strategas Pablo Laso rungtynių pradžioje nevengė eksperimentuoti. Ispanas jau pirmajame kėlinyje į aikštę leido veteraną Felipe Reyesą, neįprastoje lengvojo krašto puolėjo pozicijoje atsidūrė Trey‘us Thompkinsas.

Verta paminėti, kad F. Reyesas tapo vyriausiu žaidėju šiame amžiuje, kuris Eurolygoje pelnė taškus „iš žaidimo“. 41-erių aukštaūgis pelnė 6 taškus per 8 minutes. Reguliariajame sezone jis sužaidė vos trejas rungtynes – viso 11 minučių ir 1 taškas.

Tiesa, taip buvo bandoma kompensuoti 221 cm slibino Walterio Tavareso netektį, kuris ant parketo neišbėgo dėl traumos.

Nepaisant to, „Anadolu Efes“ galingai startavo ir vedami Krunoslavo Simono, Shane‘o Larkino greitai susikrovė dviženklį pranašumą (20:10).

