Fantastika: Matusevičius pirmą kartą pateko į pasaulio čempionato finalą

Penktadienį vyrų ieties metimo kvalifikacijos B grupėje lietuvis geriausiu – antruoju – mėginimu įrankį nuskraidino 82,35 metro (78,44 – 82,35 – -) ir užtikrintai pateko į finalą. Trečiojo mėginimo lietuvis netgi atsisakė.

27-erių E.Matusevičius B grupėje buvo 3-ias, o bendroje kvalifikacijos įskaitoje – 5-as. Į finalą pateko 12 pajėgiausių sportininkų.

Ieties metikams sunkiai sekėsi įvykdyti kvalifikacinį normatyvą, kuris siekė lygiai 83 m. Jį viršijo tik indas Neerajas Chopra (88,77), pakistanietis Arshadas Nadeemas (86,79) bei čekas Jakubas Vadlejchas (83,50). Vietai finale užteko 79,78 m rezultato.

Neeraj Chopra qualified for the Paris Olympics 2024....!!!



His first throw of 88.77M at World Championship - The Golden Boy of 🇮🇳 pic.twitter.com/OGl4ri5Asp

