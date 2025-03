Fantastika: jaunoji čiuožėja Meda Variakojytė iškovojo olimpinį kelialapį

Moterų trumpojoje programoje pasirodė 17-metė Meda Variakojytė.

Antrą kartą karjeroje pasaulio čempionate dalyvavusi lietuvė didesnių klaidų išvengė ir surinko 50,98 balo. Tai buvo geriausias rezultatas tarp pirmų 5 čempionate pasirodžiusių sportininkių.

Vėliau, kai savo pasirodymus atliko varžybų favoritės, M.Variakojytės pozicija vis prastėjo. Ilgą laiką atrodė, kad lietuvė liks 25-a – per žingsnį nuo patekimo į laisvąją programą ir olimpinio kelialapio.

Visgi, tada Sakartvelui atstovaujanti rusė Anastasija Gubanova patyrė fiasko, pelnė vos 47,31 balo ir įteikė „dovanėlę“ M.Variakojytei.

Lietuvė – jauniausia tarp visų moterų varžybų dalyvių čempionate.

A.Gubanova 2023 m. tapo Europos čempione, o 2024 m. ir 2025 m. – Europos vicečempione. Ji trumpojoje programoje įprastai rinkdavo beveik po 70 balų, tad jos rezultatas Bostone tapo didžiausia dienos sensacija.

"A catastraphic day" for 🇬🇪Gubanova, who 🇩🇪Daniel had just told us he thought deserved the Euro title this year. "I had expected just about anything from this last group, but not this."

REKLAMA