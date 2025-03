M.Variakojytė: „Po trigubo lutzo man aptemo akyse. Norėjau atlikti dviejų trigubų šuolių kombinaciją, bet nesupratau, kas nutiko“

Moterų trumpojoje programoje pasirodė 17-metė Meda Variakojytė. Antrą kartą karjeroje pasaulio čempionate dalyvavusi lietuvėdidesnių klaidų išvengė ir surinko 50,98 balo. Lietuvė neatliko tik planuotos dviejų trigubų šuolių kombinacijos – pasirinko paprastesnį elementą.

„Norėjau pasinaudoti nuostabia galimybe startuoti tokio lygio varžybose ir pasimėgauti atmosfera. Aišku, kad spaudimo buvo, juk ant kortos pastatyta vieta olimpiadoje. Visgi, tai buvo puiki patirtis, o sirgalių palaikymas – nuostabus.

Po trigubo lutzo man šiek tiek aptemo akyse. Norėjau atlikti dviejų trigubų šuolių kombinaciją, bet nesupratau, kas nutiko. Kaip bebūtų, esu patenkinta pasirodymu.

Žinoma, nudžiugau, kai pamačiau, jog savo grupėje užėmiau pirmą vietą. Viltys tikrai neišblėso, bet keletas artimiausių valandų kainuos nemažai nervų“, – „Golden Skate“ sakė M.Variakojytė.

Meda Variakojyte 🇱🇹 50.98 is the leader after the first group 👏🏻



“I really wanted to enjoy skating in this venue and take in this amazing opportunity. Of course, the pressure was there, especially with an Olympic spot on the line—it still is. Now, I just have to sit and wait,… pic.twitter.com/NRfp6VepLY