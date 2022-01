„Everton“ paklojo įspūdingą sumą už 22-ejų Ukrainos rinktinės gynėją

„Everton“ su buvusia V.Mykolenkos ekipa – Kijevo „Dinamo“ – susitarimą pasiekė kiek anksčiau, o sutartis oficialiai įsigaliojo sausio 1 d., kai prasidėjo žiemos perėjimų langas. Šaltinių teigimu, „Everton“ už ukrainietį paklojo apie 23,5 mln. eurų ir pasirašė su juo kontraktą iki 2026 m. vasaros.

✍️ | We have signed Ukraine defender Vitaliy Mykolenko from @DynamoKyiv for an undisclosed fee on a deal until summer 2026.



Welcome, Vitaliy! 🇺🇦💙