Evansas arti sugrįžimo į „Žalgirį“

Portalo Basketnews žurnalistai Donatas Urbonas ir Karolis Tiškevičius skelbia, kad „Žalgiris“ yra arti susitarimo su Londono „Lions“ klubu dėl šio amerikiečio persikėlimo į Kauną.
Primename, kad vasarą K.Evansas su Kauno klubu pasirašė kontraktą pagal forumę „1 plius 1“, tačiau buvo paskolintas Londono komandai.
Praėjusiame sezone K.Evansas atstovavo Pirėjo „Olympiacos” klubui, o traumą, užbaigusią jo sezoną, patyrė mače būtent su „Žalgiriu“. Tai ir buvo vienintelės jo sužaistos rungtynės Eurolygoje su OLY komandos marškinėliais.
30 metų 191 cm ūgio gynėjas atsiskleidė „Žalgiryje“, kur žaidė 2022–2024 m., tačiau jo karjerą stabdyti ėmė traumos. Pirmiausiai jis nusitraukė Achilą, vėliau susižeidė kelį, o kai grįžo į aikštę Pirėjuje, antrosiose savo rungtynėse jam vėl plyšo Achilo sausgyslė.
Amerikietis geriausius savo metus Eurolygoje sužaidė 2023–2024 m. sezone, kai per 27 minutes pelnė 17,3 taško, atkovojo 2,8 kamuolio, atliko 3,9 perdavimo ir rinko 18,3 naudingumo balo.
K.Evansas praleido visą 2024–2025 m. Eurolygoje sezoną, o 2025–2026 m. sužaidė vieną mačą.
Europos taurėje šiame sezone K.Evansas spėjo sužaisti 3 mačus, per kuriuos aikštėje praleidžia po 25 minutes, pelno 11,7 taško, atkovoja 0,7 kamuolio, atlieka 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 10 naudingumo balų.
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