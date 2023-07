Europos U23 čempionato apžvalga: du medaliai ir Lukrecijos Sabaitytės laukiantis finalas

Pirmas iš lietuvių į stadioną žengęs M. Alekna (treneris – Mantas Jusis) uždavė toną visiems likusiems lengvaatlečiams. Jau pirmu bandymu diską numetęs 67.87 m Mykolas pagerino Europos U23 čempionatų rekordą bei pirmasis iš Lietuvos lengvaatlečių įvykdė olimpinį normatyvą. Visgi, tai buvo ne pabaiga, nes jau antru metimu pasiektas dar įspūdingesnis rezultatas – 68.34 m. Šis metimas užtvirtino įtikinamą pergalę, kadangi antroje vietoje likęs vokietis Marius Kargesas įrankį geriausiu bandymu nusviedė 62.56 m.

„Smagu iš tikrųjų, pirmas metimas buvo gana lengvas, norėjau pasidaryti saugų metimą, kad užtikrintai žinočiau, jog finale pateksiu į stipriausiųjų aštuntuką. Pavyko geras metimas, lengvas, bet taip pat ir tolimas“, – apie pasirinktą taktiką pasakojo pernai pasaulio vicečempionu ir Europos čempionu tapęs lietuvis.

Šiame sezone vos antrą kartą Europoje startavęs sportininkas šįkart diską metė toliau, kadangi pastarojo liepos 2 d. užfiksuotas rezultatas „Deimantinės lygos“ etape Stokholme buvo 66.91 m. „Manau, kad forma po truputį kyla, kartu ir technika gerėja. Turėjau ilgą pertrauką tarp varžybų, nes paskutinis startas JAV buvo birželio pradžioje, tai atpratau nuo dalyvavimo. Visgi, dabar po truputį grįžtu į ritmą ir, manau, kad tie rezultatai ir toliau turėtų džiuginti“, – pozityvo neslėpė M. Alekna.

Prie jau turėtų pasaulio ir Europos U20 čempiono titulų pridėjęs dar vieną aukso medalį disko metikas teigė, jog pasitikėjimo savimi jam netrūksta: „Šis titulas to pasitikėjimo savimi nežinau ar prideda, nes jo ir taip turiu. Bet kokiu atveju, smagu tokiose varžybose dalyvauti. Visus šiuos apdovanojimus, kartu ir pernai iškovotus pasaulio vicečempiono bei Europos čempiono medalius, dedu į vieną lentyną.“

Šiais metais disko metimo sektoriuje varžovų užfiksuotų žvėriškų rezultatų ir konkurencijos Mykolas nesibaimina: „Rezultatai iš tikrųjų labai geri, mane patį jie verčia tobulėti ir nestovėti vietoje bei mesti toliau. Viskas pasimatys pasaulio čempionate, kas geriausiai pasiruošęs. Dar yra laiko (pasaulio lengvosios atletikos čempionatas Budapešte (Vengrija) vyks rugpjūčio 19–27 d. – aut. past.), bus matyti.“

3000 m kl/b finale beveik visą distanciją pirmavusi G. Karinauskaitė (9 min. 30,96 sek.) galiausiai turėjo pripažinti Europos U23 čempionatų rekordą pagerinusios vokietės Olivios Gurth pranašumą (9 min. 26,98 sek.). „Buvo taip, kaip ir numaniau. Aš vedžiau distanciją, nes labai nemėgstu, kai kažkas prieš mane bėga. Visgi, paskutiniam ratui pritrūko jėgų, ką padarysi“, – po finalo apie strategiją ir varžybų eigą kalbėjo Greta.

Justino Beržanskio treniruojama lengvaatletė gegužės pabaigoje pagerino 3000 m kl/b rungties Lietuvos rekordą (9 min. 26,88 sek.), birželio viduryje tapo NCAA vicečempione (9 min. 30,85 sek.), o birželio pabaigoje iškovojo Europos žaidynių bronzą (9 min. 28,48 sek.). „Net nežinau, kas tai lėmė. Tiesiog treniravausi ir taip išėjo. Tikrai nesitikėjau tokio progreso“, – savo įspūdingiems rezultatams paaiškinimo neturėjo G. Karinauskaitė.

Artėjant Paryžiaus (Prancūzija) olimpinėms žaidynėms lietuvė vylėsi turinti rezervo: „Tikiuosi, kad dar bus geresnių rezultatų, bet gal jau nebe šį sezoną. Jau reiktų pailsėti, nes jaučiasi nuovargis. Bet tikiuosi kitą sezoną rezultatus dar pagerinti.“

200 m atrankos bėgimą per 23,84 sek. įveikusi L. Sabaitytė su paskutiniu, šešioliktu rezultatu pakliuvo į sekmadienį vyksiantį pusfinalį. „Bėgimas sekėsi visai gerai, tik labai iš to jaudulio pečius sukėliau, tas atjungė kojas. Tai pats rezultatas nelabai džiugina“, – pasirodymą komentavo sprinterė.

Patirties pasaulio bei Europos U18 ir U20 čempionatuose prikaupusi sportininkė teigė, jog startai tokiose varžybose visada būna išskirtiniai: „Visų pirma dėl konkurencijos, nes pirma vieta Lietuvoje čia gali neužtikrinti vietos pusfinalyje. Tai išskirčiau konkurenciją ir varžybų aplinką. Kiekvienais metais mano tikslai kyla, todėl noriu ne tik patekti į varžybas, bet ir kažką iš jų išsivežti.“

Taip pat 200 m atrankoje startavęs K. Seikauskas rungtį įveikė per 22,07 sek. ir pusfinalio nepasiekė. Paskutinis į pusfinalį patekęs dalyvis distanciją įveikė per 21,13 sek. „Bėgimas sekėsi dvejopai. Rezultatu nelabai esu patenkintas. Pirmoje pusėje bėgosi išties gerai, bet antroje distancijos dalyje kažkas nutiko tiek keturgalviams, tiek dvigalviams, tiek blauzdoms, todėl paskutinius 80 m teko bėgti sukandus dantis. Dėl to ir rezultatas nelabai“, – sakė nusivylęs sprinteris.

Šiemet tarptautiniuose čempionatuose (Europos komandinis bei Europos U23) debiutavęs Kristupas pasisėmė neįkainojamos patirties: „Komandiniame čempionate startuoti jaučiau ganėtinai didelę įtampą, kadangi pirmos tokios varžybos buvo. Šis čempionatas jau ramesnis, nes žinojau visas procedūras, todėl į startą ėjau ganėtinai ramus. Kaip ir kiekvienam sportininkui, man yra garbė atstovauti savo šaliai ir bėgti su rinktinės marškinėliais. Smagu, kad federacija pastebi ir išveža į tokio aukšto lygio varžybas, todėl asmeniškai stengiuosi atiduoti visas jėgas tam, kad pateisinčiau visų lūkesčius.“

Sekmadienį, paskutinę Europos U23 čempionato dieną (liepos 16), startuos vienintelė lietuvė:

11:36 val. Lukrecija Sabaitytė – 200 m pusfinalis.

17:40 val. Lukrecija Sabaitytė – 200 m finalas (jei pateks).