Europos stadionuose – legendinių klubų mūšiai

„Manchester United“ futbolininkai versis per galvą, kad reabilituotųsi savo žiūrovų akivaizdoje po tragiško praėjusio sezono. 2023-2024 m. „Premier“ lygoje „raudonieji velniai“ užėmė gėdingą sau aštuntąją vietą. Tiesa, ir šių pirmenybių startas nenuteikia labai optimistiškai. Mančesterio komanda namie sunkiai 1:0 nugalėjo gana kuklų Londono „Fulham“ klubą, o paskui 1:2 neatsilaikė prieš „Brighton“.

Praėjusiame čempionate trečias likęs „Liverpool“ sezoną pradėjo vadovaujant naujajam treneriui Arne Slotui iš Nyderlandų. Jis pakeitė garsųjį Jurgeną Kloppą. Liverpulio ekipa laimėjo pirmuosius du mačus ir įsitaisė lyderių grupėje.

„Premier“ lygoje „Manchester United“ ir „Liverpool“ tarpusavyje galynėjosi 64 kartus. 29 pergales šventė Mančesterio klubas, 19 – Liverpulio. Šios komandos yra labiausiai tituluotos Anglijoje. „Raudonieji velniai“ Anglijos pirmenybėse triumfavo 20 sykių, o „Liverpool“ – 19.

„Go3“ televizija šių ekipų rungtynes tiesiogiai transliuos rugsėjo 1 dieną nuo 17.50 val.

Italijoje ietis sukryžiuos praėjusio „Serie A“ sezono čempionas „Inter“ ir Europos lygos laimėtoja „Atalanta“. Ši komanda 2023-2024 m. šalies čempionate buvo ketvirta. Per pirmuosius du turus Milano klubas jau prarado du taškus, o Bergamo – tris. Šią dvikovą rugpjūčio 30 dieną 21.35 val. rodys „Go3 Sport 1“ kanalas.

Savaitgalį Italijoje netrūks ir daugiau įdomių rungtynių. Romos „Lazio“ priims „Milan“ futbolininkus (rugpjūčio 31 d. 21.35 val. per „Go3 Sport 2“), o Turino „Juventus“ mėgins palaužti „Roma“ klubą (rugsėjo 1 d. 21.35 val. per „Go3 Sport 1“). „Juventus“ yra vienintelė ekipa Italijoje, kuri per pirmuosius du mačus surinko maksimalų taškų skaičių.

Škotijoje įvyks bekompromisis Glazgo derbis – „Celtic“ prieš „Rangers“ (rugsėjo 1 d. 14.25 val. per „Go3 Sport 1“). Praėjusiuose trijuose šios šalies čempionatuose karaliavo „Celtic“, bet „Rangers“ vis dar lenkia principinius priešininkus pagal titulų skaičių. Ši komanda Škotijos lygoje tapo čempionais 55 kartus, o „Celtic“ – 54.

Intriguojančios rungtynės vyks ir Nyderlandų „Eredivisie“ lygoje. Čia santykius aiškinsis Roterdamo „Feyenord“ ir Amsterdamo „Ajax“ (rugsėjo 1 d. 15.25 val. per „Go3“).

Daugkartiniai Nyderlandų čempionai „Ajax“ futbolininkai praėjusį sezoną patyrė visišką fiasko, kai užėmė vos penktąją vietą ir liko be UEFA Čempionų lygos.