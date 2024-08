Širdį veriančios dainos ir ašarų upės – 27-erių futbolininkas palydėtas į paskutinę kelionę

Širdies smūgį patyręs „Nacional“ komandos gynėjas mirė praėjus penkioms dienoms po to, kai sukniubo aikštėje „Copa Libertadores“ rungtynių su „Sao Paulo“ metu Brazilijoje.

This Uruguayan footballer Juan Izquierdo (27) was pronounced dead by his club Nacional last night. He collapsed on the pitch due to cardiac arrhythmia 5 days ago. RIP 💔 pic.twitter.com/Rwl6uXCyML