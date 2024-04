Europos lygos kevirtfinaliai: „Liverpool“ eliminuotas iš turnyro, „Bayer“ pasiekė rekordą

Visgi, to neužteko, kadangi pirmąsias rungtynes namuose Anglijos ekipa pralaimėjo net 0:3.

„Liverpool“ viltis išsigelbėti šiose rungtynėse buvo sužadinęs ankstyvas įvartis. Dar 7-ąją minutę Mohamedas Salah realizavo 11 metrų baudinį ir sušvelnino deficitą iki vieno įvarčio.

Vis dėlto per likusią rungtynių dalį jiems daugiau pasižymėti nepavyko ir jų kelionė Europoje baigėsi.

Laimėjusi „Atalanta“ turnyro pusfinalyje susitiks su „Marseille“ ir Lisabonos „Benfica“ poros nugalėtoju.

O kitą pusfinalį sudarys Leverkuzeno „Bayer“ ir „Roma“.

Naujieji Vokietijos čempionai svečiuose 1:1 sužaidė su Londono „West Ham“ ir išlieka šį sezoną nepralaimėję.

Šiose rungtynėse „West Ham“ pirmavo beveik visas rungtynes ir buvo labai arti pirmojo „Bayer“ pralaimėjimo. Anglijos klubas pirmavo po 13-ąją minutę pelnyto Michailo Antonio įvarčio.

Visgi, 89-ąją minutę, Xavi Alonso auklėtiniai eilinį kartą šį sezoną parodė savo charakterį. Jamie Frinpongas būdamas keturių žaidėjų apsuptyje sugebėjo atlikti smūgį, kuris po rikošeto pataikė į varžovų vartus.

Lygiosios leido pratęsti „Bayer“ nepralaimėtų rungtynių seriją iki 44. Per šį laiką jie laimėjo net 38 rungtynes ir 6 kartus sužaidė lygiosiomis. 44 nepralaimėtos rungtynės iš eilės – naujas Europos Top 5 lygų rekordas.

Bilietą į pusfinalį „Bayer“ garantavo pergalė namuose pirmajame ketvirtfinalio mače 2:0.

O „Roma“ atsakomajame susitikime namuose 2:1 pranoko „Milan“. Pirmoji komandų akistata prieš savaitę buvo pasibaigusi lygiosiomis 1:1.

