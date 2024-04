Čempionų lygos ketvirtfinalyje – dramatiški posūkiai: sutriuškinta „Barca“ ir kitas „Borussia“ veidas

„Camp Nou“ žaidusi „Barca“ po pirmųjų rungtynių turėjo vieno įvarčio persvarą, o savo padėtį dar labiau pasigerino po ankstyvo brazilo Raphinos įvarčio 1:0.

Tačiau katalonams reikalai pradėjo griūti po Ronaldo Araujo 29-ą minutę užsidirbtos raudonos kortelės.

Mažumoje likę aikštės šeimininkai tuomet praleido keturis įvarčius be atsako, o įvarčius mušė Ousmane'as Dembele, Vitinha ir nuo 11 metrų atžymos pasižymėjęs Kylianas Mbappe 1:3.

87-ą minutę Xavi auklėtiniai turėjo galimybę išlyginti serijos rezultatą, kai greitos atakos smaigalyje atidūręs Robertas Lewandowskis nepasidalino kamuoliu su Raphina ir smūgiavo tiesiai į gynėją.

Netrukus po to „Barca“ kėlė kampinį, tačiau kamuolys atšoko PSG ekipai, kuri surengė žaibišką kontraataką, o rungtynes uždariusį įvartį vėl įmušė K. Mbappe 1:4.

Ketvirtfinalio seriją Luiso Enrique auklėtiniai laimėjo bendru rezultatu 6:4 ir pusfinalyje susitiks su Dortmundo „Borussia“.

Savo ruožtu Dortmundo „Borussia“ vienuolikė dominavo savo aikštėje ir panaikino 1 įvarčio deficitą, parsivežtą iš Madrido. Savo ketvirtfinalio varžovę Vokietijos ekipa įveikė bendru rezultatu 5:4.

Iki 33-ios rungtynių minutės vyravo atkakli kova ir abi ekipos kūrė pavojingus epizodus, tačiau pirmiesiems rungtynėse pavyko pasižymėti Dortmundo futbolininkams. Įvartį pelnė Julianas Brandtas, kuris aštria trajaktorija iš arti nubaudė Janą Oblaką 1:0.

Po 5 minučių „geltonieji“ persvarą padvigubino, o įvartį pelnė kairiuoju aikštės kraštu į baudos aikštelę prasmukęs Ianas Maatsenas.

BVB vs PSG 🤝



We have our first Champions League semi-final confirmed.



What a night of football! 🤯#beINUCL #UCL pic.twitter.com/y0O84uJ5Zw