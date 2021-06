Europos futbolo čempionato dėlionė: ekspertai įvardijo favoritus, bet išskiria ir vieną būtiną sąlygą

Čempionate išvysime pajėgiausias rinktines. Ten pagaliau bus kelis didžiuosius turnyrus praleidę Nyderlandai ar praėjusiame pasaulio čempionate nedalyvavę italai.

Sirgalius aikštėse džiugins aukščiausio lygio futbolininkai. Nors kai kurių, kaip ispanų kapitono Sergio Ramoso ar Nyderlandų gynybos ramsčio Virgilo van Dijko nebus, bet vis vien bus pakankamai žvaigždžių spindesio.

Favoritus nusakyti visada sunku, tačiau tiek ekspertai, tiek bukmekeriai sutaria, kad daugiausiai šansų triumfuoti turi prancūzai, belgai arba titulą ginsiantys portugalai. Greta jų įrašoma Anglija, Vokietija ar Italija.

Ir iš tiesų portugalai surinkę kaip niekada galingą sudėtį. Vis dar yra ir Cristiano Ronaldo. Prancūzai turės praktiškai tokią pačią sudėtį, su kuria triumfavo pasaulio čempionate.

O ir taip prie galingos ekipos prisijungė dar po penkerių metų į rinktinę grįžęs Madrido „Real“ lyderis Karimas Benzema.

Labai talentingą komanda atsiveš anglai, kurių puolimo potencialas yra nuostabus – jaunieji Masonas Mountas, Philas Fodenas ar Jadonas Sancho su Harry Kane'u priešaky.

„Laukia įdomus čempionatas. Nors pandemija viską kiek pakoregavo, bet dabar jau atrodo, kad futbolas grįžta į senas vėžias. Jau bus ir kažkiek žiūrovų, žaidėjai prisitaikė, tad lauks geras renginys“, – kalbėdamas su tv3.lt sakė futbolo ekspertas Nerijus Kesminas.

Jam pritatarė ir „3Sport“ komentatorius Rytis Vyšniauskas.

„Visada laukiamas toks čempionatas, čia jau nuo vaikystės. Palaikomų komandų kaip ir neturiu, bet tikrai yra rinktinių, kurias palaikysiu, nes patinka jų žaidimo stilius arba šiaip gana įdomūs žaidėjai“, – tikino jis.

Čempionato favoritai

Dar neprasidėjus pirmenybėms sunku išrinkti ir nuspėti favoritus. Apie juos galima kalbėti tik teoriškai, bet aikštėje visada viskas gali pasisukti priešinga linkme. Ypač kai kalbame apie gana trumpą turnyrą, kur kiekvienas paslydimas gali kainuoti gana brangiai.

Vis dėlto abu ekspertai drąsiai išskyrė tas komandas, kurios yra dažniausiai minimos viešojoje erdvėje. N. Kesmino simpatijų ypač sulaukė Belgija.

„Būčiau drąsiai sakęs belgai (triumfuos čempionate, – aut. past.), bet, kai traumą patyrė Kevinas De Bruyne, lieka neaišku, ar jis pilnai bus atsigavęs. Nuo to daug kas priklausys. Žinoma, galingi portugalai, kurie ne tik Cristiano Ronaldo turi, bet ir Bruno Fernandesą ar Joao Felixą ir kitus. Prancūzai kaip visada geri. Na, o kas dėl anglų, manau, kad jų laikas ateis pasaulio čempionate Katare. Tai talentinga, bet jauna komanda.

Jiems dar reikia laiko susižaisti, o šis čempionatas bus labai gera patirtis pasitikrinti“, – teigė N. Kesminas.

R. Vyšniauskas išskyrė pasaulio čempionus prancūzus, kurie ir taip prie galingos sudėties dar pridėjo puolėją Karimą Benzemą, kuris „Real“ gretose Ispanijos čempionate šiemet įmušė 23 įvarčius.

„Favoritų yra nemažai, bet prancūzai su sugrįžusiu K. Benzema atrodo galingai. Ir taip išsaugotas čempioniškas branduolys, pagrindiniai žaidėjai atrodo savo karjeros pike, o čia dar štai tokia pagalba puolime. Portugalai irgi atrodo tie, kurie bus ryškūs favoritai.

Pavyzdžiui, jei lygintum jų sudėtį su laimėtu čempionatu 2016 m., tai šiemet komanda yra kur kas geresnė. Tikrai kur kas daugiau talento. Ir, kas svarbiausia, kad ne vienas Cristiano Ronaldo yra. Šalia ir Bruno, B. Diasas, J. Felixas ar kiti. Trys portugalai rungtyniauja pas Josepą Guardiola, tai jau daug ką pasako. Niuansas tik toks, kad vokiečiai, prancūzai ir portugalai yra toje pačioje F grupėje, tad kažkam nuo pradžių jau teks sunkesnis kelias“, – pasakojo komentatorius R. Vyšniauskas.

Ar anglai pagaliau parsiveš trofėjų namo?

Anglijos rinktnės sirgaliai jau labai senia itraukia dainą „It's comming home“ (liet. grįžta namo). Vis dėlto tas aukščiausios prabos trofėjus pasaulio ar europos čempionate niekaip nepasiekia Londono nuo pat 1966 m., kai buvo laimėtas Pasaulio čempionatas.

„Komandai pagaliau sėkmingai dideliame turnyre pavyko pasirodyti 2018m. planetos pirmenybėse, kai buvo nukeliauta iki pusfinalio, kur teko pripažinti Kroatijos pranašumą. Rinktinė atrodo jauna, energinga, yra ir patyrusių žadėjų. Garethas Southagate'as taip pat geras treneris.

Bet, manau, jų laikas dar neatėjo. Pusfinalis gali būti, bet pritrūks šiek tiek patirties. Tačiau komandos potencialas toks didelis, kad pridėjus tam tikrų dalykų jau Katare kitame pasaulio čempionate jie gali pasirodyti puikiai“, – apie talentingąją anglų kartą sakė N. Kesminas.

J. Sancho, M. Mountas ar P. Fodenas – visiems jiems yra tarp 20 ir 22 metų. Kūrybos potencialas milžiniškas. Pridėjus puikų patyrusį puolėją H. Kane'ą anglai gali tapti rimta jėga.

„Jau pasaulio čempionatas anglams buvo geras, o dabar per tuos kelis metus matome kiek atrasta naujų talentingų žaidėjų. Jie jau dabar žaidžia galinguose klubuose startinėse sudėtyse. Bet yra tiesos, kad gali pritrūkti patirties. Pavyzdžiui, jeigu teks žaisti su prancūzais, tai tikrai ne anglai bus favoritai. Tačiau talento daug, šansų irgi. Išaugo gera karta.

Dažnai apie anglus pilna stereotipų, kad neva trūksta greitesnių, techiškesių žaidėjų. O dabar šie talentai yra tikrai europinio lygio žaidėjai, kurie neprapultų bet kurioje lygoje“, – kolegai pritarė ir komentatorius R. Vyšniauskas.

Vieno žmogaus rinktinės ir belgų galvosūkis

Belgai jau bemaž penketą metų yra įvardijami kaip tie, kuriems atėjo laikas laimėti. Pasaulio čempionate jie užėmė trečiąją vietą. Kas svarbiausia, kad pavyko išsaugoti visus lyderius.

„Tačiau ties čia ir atsiranda tam tikras galvosūkis. Edenui Hazardui karjera Madride kol kas nesiklosto gerai, tad nėra aiški jo sportinė forma. Kevinas De Bruyne Čempionų lygos finale patyrė akies traumą ir nors čempionate žais, bet išlieka klausimas, kiek tai jam trukdys pilnai save parodyti.

Belgai vis dar turi žydinčią kartą. Jie visi arba pike, arba ties 30-mečiu. Kad jie yra favoritai tai aš manau tikrai. Klausimas, kiek pavyks tą perteikti aišktėje“, – svarstė futbolo kovas komentuojantis N. Kesminas.

„Jie vėl atsivežė gerą sudėtį. Tačiau neraminti turėtų lyderių forma. Koks bus E. Hazardas, ar K. De Bruyne tas sumušiams netrukdys. Axelis Witselis grįžo tik po achilo traumos, nežaidė praktiškai nuo vasario. Turbūt klaustukų nėra tik ties puolėju Romelu Lukaku, kuris Italijos čempionate buvo nuostabus“, – mintimis dalijosi ir R. Vyšniauskas.

Čempionate dalyvaus 24 komandos. Visi favoritais, matyt, būti negali. Pirmenybėse visada atsiranda komandų, kurios bando įkasti favoritams arba nustebinti. Kai kurios rinktinės ypač bus priklausomos nuo netgi vieno ar dviejų žaidėjų.

„Jei stipresnės rinktinės, kad ir tie patys belgai, be žvaigždės dar kažkaip išsiverstų, tai štai danai be Christiano Erikseno ar lenkai be Roberto Lewandowskio sunkiai gali tikėtis gerų rezultatų.

Kai kurios mažesnėms komandos nuostoliai turės didels įtakos. Pavyzdžiui danams C. Eriksenas ar Velsui Garethas Bale'as yra žūtbūtiniai žaidėjai, ryškūs lyderiai. Jei jie nežaidžia gerai, tada kenčia visi. Pas favoritus kiek kitaip, nes sudėtys tiesiog gilesnės, daugiau pasirinkimo.

Kad ir tie patys italai. Žvelgiant į juos nepamatysi ryškių lyderių. Ten kasdien gali iššauti vis kitas žaidėjas. Panašiai ir Nyderlandų komandoje. Net tie patys portugalai nebėra taip nuo C. Ronaldo priklausomi. Užaugo, atsirado kiti žaidėjai. Dabar toks B. Fernandesas tikrai lygiavertis žaidėjas rinktinėje“, – sakė N. Kesminas.

Čempionate išvysime ir smarkiai atsinaujinusią Ispanijos rinktninę, kuri versis be ilgamečio kapitono Sergio Ramoso, nes šis nespėjo visiškai atsigauti po traumos.

„Ispanų bėda ta, kad nepavyksta surasti gero, pastovaus puolėjo. Po Davido Villos, Fernando Torreso laikų nėra to tikro devinto numerio. Buvo Diego Costa, kiti, bet ne tie žaidėjai. Dabar visų akys krypsta į Gerardo Moreno, bet jis nėra „Real“ ar „Barcelona“ žaidžiantis puolėjas“, – apie ispanus tikino R. Vyšniauskas.

Kas liepos 11-ąją „Wembley“ stadione kels nugalėtojų taurę į viršų?

„Sunku nuspėti (juokiasi,– aut past.). Bet jei reikėtų sakyti, manau, kad belgai bus finale. Su sąlyga, kad K. De Bruyne tikrai žais sau įprastą futbolą. Anglų ten tikrai nematau. Galbūt portugalai, kurie atrodo kaip dinamitas, kuris būtent dabar yra pasirengę sprogti“, – spėliojo komentatorius N. Kesminas.

Tuo tarpu R. Vyšniauskas norėtų tradicinės milžinų kovos.

„Aš gal geriau pasakyčiau, ko norėčiau. Būtų įdomu išvysti tą titanų mūšį. Ispanai, kurie dominavo ilgą laiką Europos futbole ir prancūzai, kurie tarsi būtent iš ispanų perėmė tą etiketę. Tai tarsi susidūrimas. Būtų įdomu pamatyti, ar ispanai kontroliuotų kamuolį, ar prancūzai bandytų su savo greičiu perimti viską į savo rankas“, – užbaigė komentatorius.

Europos futbolo čempionatas startuos jau birželio 11-ąją, penktadienį, Italijos ir Turkijos rungtynėmis.