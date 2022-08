Europos čempionato startas nesusiklostė: Lietuvos merginų rinktinė krito prieš Suomiją

Likus žaisti 3 minutes rezultatas buvo lygus (59:59), bet varžovės laimėjo atkarpą 11:0 ir lietuvėms jau pavyko tik minimaliai sušvelninti rezultatą – 61:70.

Lietuvos rinktinei Ugnė Sirtautaitė pelnė 18 taškų (10 atk. kam.), Gerda Raulušaitytė pridėjo 16 (9 atk. kam.), Justė Jocytė – 14 (5/16 metimai, 7 atk. kam., 5 rez. per., 5 kld.), Rusnė Augustinaitė – 6. Varžovių gretose ryškiausia buvo Elina Aarnisalo, įmetusi 22 taškus (6 atk. kam., 5 rez. per.), Meri Kanerva surinko 11 (5 rez. per.), Elisa Lemmila – 8 (8 atk. kam.).

Lietuvės varžosi C grupėje, kurioje be Suomijos ir Lietuvos komandų dar žaidžia Vengrijos ir Švedijos rinktinės.