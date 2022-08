Antrasis „Wolves“ legionierius – NBA G lygoje žibėjęs amerikietis

Praėjusiame sezone, atstovaudamas Memfio „Hustle“ komandai, 25 metų 188 cm įžaidėjas vidutiniškai įmesdavo po 16,7 taško, atkovodavo po 5,8 kamuolio ir po 8,3 karto rezultatyviai perduodavo kamuolį komandos draugams.

„Ahmadas yra labai talentingas atakų organizatorius, kurį pirmą kartą pastebėjome Las Vegaso Vasaros lygoje. Nors tai jam bus debiutas Europos krepšinyje, Ahmadas turi potencialo pasiekti aukščiausią lygį. Praėjusiame sezone jis buvo vienas geriausių įžaidėjų G lygoje, kur iš esmės vienas laikė savo komandos žaidimo vadžias, demonstruodamas lyderystę tiek aikštelėje, tiek už jos ribų“, – antrąjį komandos legionierių pristatė klubo krepšinio operacijų vadovas Algimantas Bružas.

Atlantoje (JAV) gimęs ir augęs krepšininkas paauglystėje buvo pernelyg žemo ūgio ir nuolat prasprūsdavo pro skautų akis, todėl sulaukė vos kelių pasiūlymų iš universitetų. Jį pasikvietęs Senosios Dominijos (angl. Old Dominian) universitetas ištraukė laimingą bilietą, nes A. Caveras tapo vienu komandos lyderių, taip pat buvo nuolat išrenkamas į simbolines geriausių NCCA I diviziono žaidėjų rinktines savo konferencijoje.

Pabandęs sėkmę 2019 m. NBA žaidėjų biržoje, jis stipriausios pasaulyje lygos komandų dėmesio nepatraukė, tačiau vėliau pasirašė negarantuotą metų trukmės sutartį su Memfio „Grizzlies“. Jai nutrūkus, pradėjo profesionalo karjerą „Hustle“, dukterinės „Grizzlies“ komandos, gretose G lygoje.

Tokia pat istorija kartojosi trejus metus iš eilės, o debiutuoti NBA lygoje A. Caverui pavyko praėjusį sezoną. Prieš pat Naujuosius metus jis pasirašė 10 dienų kontraktą su Indianos „Pacers“ komanda ir debiutavo reguliaraus NBA sezono rungtynėse su Bruklino „Nets“, kuriose pelnė 2 taškus.

