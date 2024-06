Europos čempionate – dvi diskvalifikacijos, amžiaus rezultatą pasiekusi lenkė ir kritęs 26 metų senumo rekordas

Už ankstesnį rekordą greitesnis buvo ir britas Charlesas Dobsonas (44.38). Trečias atbėgo Liemarvinas Bonevacia (44.88) iš Nyderlandų. Tuo tarpu ne sykį karjeros rekordą gerinęs italas Luca Sito šį kartą tenkinosi 5-a vieta (45.04).

A.Doomas Europos čempionu tapo pirmą kartą.

Analogiškoje moterų rungtyje po atkaklios kovos triumfavo lenkė Natalia Kaczmarek (48.98), pasiekusi geriausią sezono rezultatą pasaulyje. Kovoje su lenke neatsilaikė Airijos atstovė Rhasidat Adeleke (49.07). Trečia buvo olandė Lieke Klaver (50.08).

N.Kaczmarek praėjusio čempionato sidabrą iškeitė į auksą. Lenkė anksčiau apskritai nebuvo laimėjusi Europos čempionato aukso individualiose rungtyse.

N.Kaczmarek taip pat pasiekė geriausią rezultatą tarp europiečių šiame amžiuje.

That reaction! 🥲🥹



Natalia Kaczmarek 🇵🇱 is crowned European 400m champion in a super-fast 48.98! 🔥



Fastest time by a European this century as well! #Roma2024 #IgniteTheFire pic.twitter.com/s0DviQKa1n — European Athletics (@EuroAthletics) June 10, 2024

Vyrų 200 m bėgimą kraštiniame take netikėtai laimėjo šveicaras Timothe Mumenthaleris (20.28), pasiekęs didžiausią karjeros pergalę. Antras liko garsus italas Filipo Tortu (20.41), trečias – kitas šveicaras Williamas Reaisas (20.47). Ketvirtas atbėgo švedas Erikas Erlandssonas (20.57), kuriam finale leista bėgti tik po didelių ginčų sekmadienį (plačiau ČIA).

Vokiečiui Joshua Hartmannui finalas baigėsi nė neprasidėjęs. Už gerokai per ankstyvą startą jam iš karto parodyta raudona kortelė, reiškianti diskvalifikaciją. Po finišo diskvalifikaciją dar gavo prancūzas Pablo Mateo už tai, kad neišsilaikė savo takelio ribose.

CE #ROMA2024 - 🏃‍♂️ 200M



💨 +0.8



🥇Timothé Mumenthaler 🇨🇭 20.28 PB

🥈Filippo Tortu 🇮🇹 20.41

🥉William Reais 🇨🇭 20.47



Pablo Matéo 🇫🇷 DQ



Mumenthaler est le premier suisse champion d'Europe du 200m depuis Philippe Clerc en 1969 !#Athlétisme pic.twitter.com/9wFrfP74U2 June 10, 2024

Fantastišką čempionatą Italijai pratęsė Sara Fantini (74,18), laimėjusi kūjo metimo auksą. Antra buvo 38-erių Lenkijos legenda pasaulio rekordininkė Anita Wlodarczyk (72,92), trečia – prancūzė Rose Loga (72,68).

Triskart olimpinė, po keturiskart Europos ir pasaulio čempionė A.Wlodarczyk epizodiškai buvo tapusi finalo lydere, bet S.Fantini ketvirtu bandymu susigrąžino pirmą poziciją ir ją išlaikė.

S.Fantini prieš dvejus metus Europos čempionate buvo 3-ia.

Vyrų 3000 m kliūtiniame bėgime prancūzas Alexis Miellet (8:14.01) aplenkė tautietį Djilali Bedrani (8:14.36) ir vokietį Karlą Bebendorfą (8:14.41). A.Miellet tai buvo didžiausias karjeros laimėjimas.