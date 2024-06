Europos čempionės titulą apgynusi Jaroslava Mahučik mintimis buvo su Ukrainos kariais: „Tik jų dėka esu čia“

Pagrindine lydere laimėti buvusi ukrainietė antruoju bandymu įveikė 2,01 m kartelę ir pasipuošė auksu. Antroje vietoje liko serbė Angelina Topič, kuriai pavyko peršokti 1,97 m.

Nors sportininkei dar tik 22-eji, savo sąskaitoje ji jau turi daugybę aukščiausios prabos medalių. Šuolininkė į aukštį jau yra triumfavusi pasaulio čempionate, dukart laimėjusi „Deimantinę lygą“, aukso medalius vežėsi ir iš Europos žaidynių, Europos uždarų patalpų čempionato.

„Esu labai patenkinta šiomis varžybomis, – dar vienu aukso medaliu pasipuošusi kalbėjo J. Mahučik. – Žinoma, pagrindinė užduotis buvo apginti titulą. Labai norėjau tai padaryti, nes žinau, kad esu pasiruošusi šokti. Šiemet peršokau 2,01 m, čia antras mano čempionatas ir tai suteikia man motyvacijos dirbti dar stipriau ir judėti link olimpinių žaidynių.“

Tiesa, nors atletė pelnytai buvo laikoma pagrindine favorite, prieš finalą sklido kalbos apie tai, jog sportininkė jaučia skausmus.

„Taip, tai buvo po Stokholmo („Deimantinės lygos“ varžybų – aut. past.). Tada nešokau paskutinio bandymo 2,03 m, bet dabar buvo viskas gerai, ačiū Dievui. Labai džiaugiuosi dėl to“, – paaiškino ji.

„Nusprendėme, kad olimpinės žaidynės yra pats svarbiausias startas, todėl dabar sustosime, kad visiškai atsigaučiau. Treniruosiuosi, kad sugrįžčiau į varžybas su geriausiais rezultatais“, – su šypsena sakė J. Mahučik.

Šuolininkė sekmadienį nebuvo vienintelė, kurios medalis papildė Ukrainos kraitį. Bronza toje pačioje rungtyje pasipuošė Iryna Gerashchenko, o kūjo metimo rungtyje trečiąją vietą iškovojo Mykhaylo Kokhanas. Europos čempionė pabrėžė, kad šie medaliai yra savotiška kova ir už su agresore Rusija besikaunančią gimtą šalį.

„Mes visi kovojame už savo žmones, už savo karius. Mes norime parodyti kiekvienam žmogui pasaulyje, kad mes toliau kovojame, kad karas Ukrainoje, deja, nėra baigtas. Atstovaujame savo šaliai šiame sunkiame laike, bet kovojame kiekvienoje rungtyje, kad parodytume ukrainiečių stiprybę“, – sakė ji.

Jau pirmosiomis čempionato dienomis Ukrainos rado savo vietą žiniasklaidos antraštėse. Sensacingas Lyudmilos Olyanovskos finišas, kuriame ji paskutiniuose 20 km sportinio ėjimo rungties metruose aplenkė džiūgavusią Ispanijos atstovę, nuskambėjo bene visoje Europoje.

Po šios pergalės ėjikė akcentavo, kad taip iškovotas medalis tik įrodo, kad ukrainiečiai niekada nepasiduoda, o bendražygei antrino ir J. Mahučik.

„Dabar mes negalime pasiduoti, mes kaunamės už visą šalį. Esu labai dėkinga mūsų kariams, nes tik jų dėka mes turime galimybę kovoti trasoje“, – kalbėjo ji.

Kaip ir minėjo pati sportininkė, dabar jos žvilgsnis krypsta į Paryžiaus olimpines žaidynes, kurios prasidės liepos pabaigoje. Jaunai sportininkei debiutinėse 2020 m. Tokijo olimpinėse žaidynėse pavyko iškovoti tik bronzos medalį, o po tokių pasirodymų tarptautinėje arenoje dabar alkis auksui bus tik dar didesnis.

„Tikrai norisi aukso, bet labai laukiu atmosferos Paryžiuje. Tokijuje stadionas buvo tuščias, palaikė tik komandos draugai, treneriai.

Dabar žinau, kad bilietai išparduodami, bus daugybė žmonių ir labai laukiu šios atmosferos. Noriu pajusti tikras olimpines žaidynes, tą olimpinę dvasią. Manau, kad reikia mėgautis gera atmosfera, o tada bus geri ir šuoliai“, – šypsojosi Europos čempionė.

