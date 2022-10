Europos čempionatas vis sunkiau pasiekiamas: Lietuvos rankininkai suklupo dramatiškose rungtynėse

Rungtynių pradžioje lietuviai pabandė nustebinti šveicarus ir neišleido Aideno Malašinsko. Visgi, be geriausio rinktinės kūrėjo lietuviai strigo puolime, per 16 minučių pelnė vos 2 įvarčius ir atsiliko 2:8. Vėliau su A. Malašinsku žaidimas puolime atsigavo, bet gintis ir toliau nesisekė. Antrojo kėlinio pradžioje šveicarai susikrovė rekordinę – 8 įvarčių – persvarą (11:19).

Lietuvos rinktinė pagaliau užsivedė po to, kai vartininkas Giedrius Morkūnas per visą aikštę pasiuntė kamuolį į tuščius varžovų vartus. Tada lietuviai surengė nedidelį spurtą ir priartėjo iki 15:20. Šveicarai netrukus prarado gynybos ramstį Samuelį Rothlisbergerį, kuriam už trečią nusižengimą buvo parodyta raudona kortelė. Tai tapo dar vienu impulsu lietuviams – po 3 įvarčių be atsako skirtumas gerokai sumažėjo (20:22).

Deja, per paskutines 10 minučių lietuviai komplikavosi situaciją pražangomis. 4 min. per šį laikotarpį lietuviams teko žaisti mažumoje, todėl vytis šveicarus buvo sudėtinga. Nepaisant to, lietuviai turėjo progų priartėti iki minimumo. Apmaudžiai progą iššvaistė Mykolas Lapiniauskas, kai nenuginklavo varžovų vartininko, kliudė oponento galvą ir už tai gavo 2 baudos min. Dar geresnę galimybę turėjo Laurynas Palevičius, bet jis išbėgęs vienas prieš vartininką irgi nepasižymėjo.

Modestas Štarolis galiausiai sugebėjo priartinti lietuvius iki minimumo (26:27), bet jis tai padarė likus žaisti vos 22 sek. Šveicarai tada jau „sudegino“ likusias sekundes ir laimėjo vienas svarbiausių atrankos rungtynių.

Lietuva: Gerdas Babarskas 6 įvarčiai, Tadas Stankevičius 5, Aidenas Malašinskas 5, Modestas Štarolis 2, Laurynas Palevičius 2, Mykolas Lapiniauskas 2, Benas Petreikis 1, Lukas Simėnas 1, Giedrius Morkūnas 1, Mindaugas Dumčius 1.

Šveicarų gretose nesulaikomas buvo Lenny Rubinas, pelnęs net 11 įvarčių. Lietuviai šiose rungtynėse nerealizavo visų trijų 7 m baudinių (šveicarai realizavo 2 iš 3) ir susirinko gerokai daugiau baudos minučių (16 prieš 8).

Lietuvos rinktinė pirmajame ture svečiuose 23:36 pralaimėjo grupės favoritei Vengrijos rinktinei, o šveicarai namuose minimaliu skirtumu 24:23 įveikė Sakartvelo komandą.

Į 2024 m. Europos čempionatą pateks dvi geriausios grupės komandos ir keturios geriausios trečią vietą grupėse užėmusios ekipos. Geriausios keturios trečią vietą užėmusios rinktinės bus nustatytos atsižvelgiant tik į rungtynes su dvi pirmąsias vietas grupėje užėmusiomis komandomis.

Per visą istoriją Lietuvos rankininkai su Šveicarijos rinktine buvo susitikę dešimt kartų. Lietuviai šventė penkias pergales, keturios pergalės – šveicarų sąskaitoje. Neįtikėtinai dramatiškai vyko paskutinis lietuvių ir šveicarų susitikimas 2012 m. Vilniuje. Po Lietuvos rinktinės vartininko Arūno Vaškevičiaus atremto 7 m baudinio jau pasibaigus rungtynių laikui, rungtynės baigėsi Lietuvos rinktinei palankiomis lygiosiomis 24:24.

Atranką lietuviai turėtų pratęsti kovo mėnesį, kai lauks dvejos rungtynės su Sakartvelo rankininkais.

Europos čempionato finaliniame etape Lietuvos rinktinė yra dalyvavusi du kartus – 1998 ir 2022 metais.