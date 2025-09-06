Europos čempionatas: Lietuva – Latvija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Mūsiškiai B grupės kovose užėmė antrąją vietą, o latviai liko treti.
Paskutinį kartą šios komandos tarpusavyje oficialias rungtynes žaidė 2023 metų pasaulio čempionate, kai dvikovą dėl penktosios vietos latviai laimėjo 98:63.
Šios komandos tarpusavyje žaidė rugpjūčio mėnesį draugiškas rungtynes, tada Lietuva laimėjo po pratęsimo 109:105.
Šios poros laimėtoja ketvirtfinalyje žais su Graikijos ir Izraelio mačo nugalėtoju.
Rungtynės Rygoje prasidės 18:30 val. ir jos eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.
