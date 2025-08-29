Europos čempionatas: Lietuva – Juodkalnija 26:15 (po 1 kėl., TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Mūsiškiai pirmosiose rungtynėse įveikė Didžiosios Britanijos komandą, tuo tarpu Juodkalnija nepasipriešino Vokietijos rinktinei.
Lietuva ir Juodkalnija paskutinį kartą tarpusavio oficialias rungtynes žaidė 2023 metų pasaulio čempionate ir lietuviai tuomet laimėjo rezultatu 91:71.
Rungtynės prasidės 16:30 val. ir jos transliaciją galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.
Rungtynes dvitaškiu atidarė iš krašto dvitaškį pataikęs Rokas Jokubaitis (2:0). Jau kitoje atakoje tokios pat vertės metimu atsakė ir juodkalniečių lyderis Nikola Vučevičius (2:2).
Netrukus lietuviai spurtavo 8-0 ir ėmė tolti nuo varžovų (12:6). Šie smeigė tolimą metimą (12:9), tačiau tuščiomis neliko ir R. Kurtinaičio auklėtiniai. Penki taškai paeiliui leido vėl diktuoti sąlygas (17:9).
Galiausiai atkarpa 6-0 leido pirmą kartą susitikime susikrauti dviženklį pranašumą (26:13). Prie to daugiausiai prisidėjo Jonas Valančiūnas, pataikęs 2 tritaškius ir per pirmą kėlinį surinkęs 12 taškų. 8 pridėjo R. Jokubaitis.
Pirmosios 10 minučių baigėsi mūsiškiams pirmaujant 11 taškų – 26:15.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!