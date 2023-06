Eurolygos žaidėjų asociacija paskelbė tris apdovanojimus: prizą gavo buvęs žalgirietis

Geriausiu lemiamų akimirkų žaidėju pripažintas 35-erių Madrido „Real“ gynėjas Sergio Llullas, kurio metimas ekipai atnešė Eurolygos titulą finale vykusiame Kaune.

Ispanas šį sezoną Eurolygoje fiksavo po 6,1 taško ir 2,4 rezultatyvaus perdavimo statistiką. Galima sakyti, kad sezono metu, krepšininkas nieko įspūdingo nepademonstravo, tačiau reikiamu metu pataikė svarbiausią sezono metimą.

Geriausiu „šeštuoju“ žaidėju išrinktas „Olympiakos“ veteranas Kostas Sloukas. Šį sezoną graikas nei karto rungtynių nepradėjo startiniame penkete, tačiau per rungtynes klubui rinko 11 taškų, 5,6 rezultatyvaus perdavimo ir 14,7 naudingumo balo statistiką.

Taip pat paskelbtas labiausiai patobulėjęs žaidėjas, kuriuo tapo Stambulo „Fenerbahče“ atstovaujantis Nigelas Hayesas-Davisas.

Buvęs žalgirietis šį sezoną per 39 rungtynes rinko 10,5 taško, 4,4 atkovoto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo, 1,2 perimto kamuolio ir 13,4 naudingumo balo statistiką.

