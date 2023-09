Eurolygos treneriai išreiškė palaikymą darbo netekusiam Scariolo: klubas parodė neregėtą nepagarbą

Paaiškėjus, kad „Virtus“ atleido strategą, EHCB išplatino pranešimą, kuriame išreiškė paramą darbo netekusiam treneriui.

„Virtus“ nusprendė atleisti savo trenerį dar prieš sezono pradžią. Kiekvienas klubas turi teisę priimti sprendimus, kurie jų manymu, yra geriausi ateičiai. Ar samdyti, ar atleisti trenerį yra jų sprendimas.

Tačiau EHCB mano, kad šiuo sprendimu parodyta neregėta nepagarba puikiam profesionalui, kuris daug metų treniravo aukščiausiame lygyje, yra olimpinių žaidynių finalininkas, Europos ir pasaulio čempionas.

Kiekvienoje sutartyje numatyti ne tik įsipareigojimai ir atsakomybė, bet ir teisės. Todėl tikimės, kad „Virtus“ įvykdys savo įsipareigojimus trenerio atžvilgiu. Mes palaikome savo narį Scariolo ir toliau tai darysime visomis įmanomomis priemonėmis“, – rašoma pranešime.

Tiesa, klubas jau paskelbė, kas užims S. Scariolo vietą. Strategą oficialiai pakeitė su Latvijos rinktine puikiai Pasaulio taurės varžybose pasirodęs italas Luca Banchi, kuris praėjusiame sezone stojo ir prie Strasbūro SIG komandos vairo.

🔏 LUCA BANCHI È IL NOSTRO NUOVO ALLENATORE



Best Coach of @FIBAWC 🎖

Welcome on board coach!#AmarsiAncora pic.twitter.com/q4o8MQ2wgv