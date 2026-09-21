Eurolygos sezonas: kurie žaidėjai gali tapti didžiausiais atradimais?

Vieni – Eurolygos žvaigždės, kiti – iki tokio statuso priartėjo per praėjusį sezoną, o dar kiti svajoja, kad tai bus jų metai ir pavyks įsitvirtinti elite. Čia pakalbėsime būtent apie pastaruosius.
Tinklalapis Krepsinis.net atrinko 8 Eurolygoje jau žaidusius žaidėjus, kuriems tai gali būti proveržio sezonas, priartisiantis juos prie lygos elito.
Joelis Parra
Parra
„Barcelona“ atliko absoliučią sudėties pertvarką, pasikvietė 11 naujokų, bet J.Parra liko su dar 3 žaidėjais. Puolėjas gavo kapitono atsakomybes, bet, panašu, kad jis bus ryškus ne tik šalia aikštės.
Jau pernai atrodė, kad tai gali būti J.Parros sezonas, bet jį užgožė Eurolygos žvaigždės jo pozicijoje – Tornike Shengelia ir Willas Clyburnas. Jų nebeliko ir 26-erių katalonas bus pagrindinis komandos ketvirtas numeris.
Praėjusį sezoną Eurolygoje 202 cm ūgio puolėjas rinko 5,6 taško ir 6,9 naudingumo balo vidurkius. Mano prognozė – šie skaičiai kils dvigubai.
Pasiruošime sezonui J.Parra yra „Barcelona“ lyderis. Jam dar tik 26-eri, bet Eurolygoje jam tai bus jau ketvirtas sezonas. Aleksandras Sekuličius prie tiek naujokų sezono starte tikrai turės stipriai pasitikėti J.Parra, o atrodo, kad pastarasis yra pasiruošęs kilti į viršų.
Jaredas Butleris
Butleris
Šiame sąraše J.Butleris yra didžiausią taškų vidurkį Eurolygoje rinkęs žaidėjas, bet jis į Belgrado „Crvena Zvezda“ pernai atvyko jau prasidėjus sezonui ir, mano nuomone, dar galutinai neatsiskleidė.
26-erių amerikietis pernai per 20 minučių rinko 13,4 taško, 3,7 rezultatyvaus perdavimo ir 10,8 naudingumo balo vidurkius. Tikiu, kad rezultatyvumą jis sugebės pakelti per kelis taškus, o naudingumo balų vidurkį priartinti prie taškų.
Žinoma, rinkti solidžią statistiką Ibono Navarro sistemoje niekam nėra lengva dėl didelės rotacijos, juolab, kad talento „Crvena Zvezda“ turi labai daug. Bet J.Butlerio potencialas rinkti taškus yra įspūdingas ir pagal šią savybę jis gali būti vienas geriausių visoje Eurolygoje.
Lamaras Stevensas
Stevensas
Kito Belgrado klubo, „Partizan“, naujokas, kuriam debiutiniai metai Eurolygoje buvo sudėtingi.
Iš pradžių, nemažą patirtį NBA sukaupęs puolėjas, negalėjo žaisti dėl traumos, o prisijungęs prie Paryžiaus „Paris“ ne visada įsipaišydavo į jų demonstruojamo žaidimo braižą.
Visgi nepaisant sunkumų 29-erių amerikietis vis tiek pademonstravo savo individualų talentą ir per 20 minučių rinko 9,4 taško, 3,4 atkovoto kamuolio ir 8 naudingumo balų vidurkius.
Dabar „Partizan“ žaidime vaidmenys ir žaidimo stilius turėtų būti aiškesnis, todėl savo vietą L.Stevensas turėtų rasti. Serbijos ekipa tarpsezonio stipriai nukraujavo, tad L.Stevensas turėtų būti tarp pagrindinių komandos žaidėjų.
Derrickas Alstonas
Alstonas
Bolonijos „Virtus“ vasarą taip pat stipriai pasikeitė ir D.Alstonas liko vienas iš kelių praėjusių metų komandos narių. Ir jis liko komandoje su misija tapti jos lyderiu.
Debiutiniame Eurolygos sezone universalus 206 cm ūgio puolėjas per 22 minutes turėjo 10 taškų, 2,6 atkovoto kamuolio ir 8,7 naudingumo balo statistiką.
Pasiruošime 28-erių snaiperis yra vienas pagrindinių komandos žaidėjų, o jaunoje ir nepatyrusioje ekipoje jo lyderystė turėtų dar labiau išryškėti sezono metu.
Jaredas Rhodenas
Rhodenas
Paryžiaus „Paris“ klube keičiasi treneriai, bet žaidimo braižas išlieka panašus, o tai yra gera terpė gynėjams rinkti solidžią statistiką. Šiemet kandidatas būti Nadiro Hifi pagrindiniu pagalbininku – J.Rhodenas.
27-erių gynėjas pernai atvyko į komandą iš NBA aplinkos ir spėjo pademonstruoti ryškių blyksnių, o jo atletiškumas ir fiziškumas Eurolygos masteliais yra elitinis.
Praėjusį sezoną Eurolygoje 198 cm ūgio krepšininko rodikliai per 21 minutę siekė 11,1 taško, 2,9 atkovoto kamuolio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir 8 naudingumo balus.
„Paris“ komandoje netrūksta žmonių, kas nori atakuoti krepšį, bet J.Rhodenas yra vienas iš kelių žaidėjų su Eurolygos patirtimi, tad tai turėtų būti jo pranašumas prieš kolegas.
Matthew Strazelis
Strazelis
M.Strazelis jau pastaraisiais metais Monake pradėjo rodyti savo lygį, bet iki elitinio Eurolygos gynėjo statuso dar šiek tiek trūksta.
Stambulo „Anadolu Efes“ konkurencijos netrūks, šalia savęs prancūzas turės tą patį Mike‘ą Jamesą ar Jordaną Loydą, o perimetro linija yra apskritai tarp plačiausių Eurolygoje, bet M.Strazelis vis tiek bus itin svarbus komandos žmogus.
Pernai jo rodikliai Eurolygoje per 24 minutes siekė 9,2 taško, 3,9 rezultatyvaus perdavimo ir 11 naudingumo balų.
Gerai spausti kamuolį gebantis M.Strazelis yra dar tik 24-erių, jo žaidimas akivaizdžiai gerėjo kiekvienais metais, tad ateinantis sezonas gali tik sustiprinti jo statusą lygoje, ypatingai, jei pavyks sėkmingą žaidimą perkelti į užsienio klubą, kuriam jis atstovaus pirmą kartą karjeroje.
Jimmy Clarkas
Clarkas
Vienas didžiausių praėjusio reeguliariojo sezono pabaigos atradimų, o šiemet jis jau projektuojamas kaip potencialus Tel Avivo „Maccabi“ lyderis.
Žinome, kaip Odedo Kattasho krepšinyje žiba gynėjai ir nors „Maccabi“ surinko galingą perimetro liniją, J.Clarkas joje turėtų tapti žmogumi numeris 1.
Per paskutines 10 rungtynių praėjusį sezoną Eurolygoje 25-erių gynėjas metė po 16,7 taško, nors sezono vidurkis galiausiai žymėjo 9,5 taško. Jei jis bus bent arti praėjusio sezono pabaigos krepšinio, netrukus jam galėsime klijuoti Eurolygos žvaigždės statusą.
Omari Moore‘as
Moore'as
Valensijos „Valencia“ tarpsezoniu buvo išgraibstyta, bet vienas iš nedaugelio komandoje likusių Ispanijos čempionų – O.Moore‘as.
Debiutinį sezoną Eurolygoje amerikietis pradėjo trankiai ir atrodė, kad jau pernai taps ryškiu žaidėju, tačiau vėliau jį užgožė kiti „Valencia“ gynėjai.
Negalima sakyti, kad šiemet komandoje konkurencija bus mažesnė, tačiau antraisiais metais Eurolygoje 26-erių universalus gynėjas turėtų jaustis užtikrinčiau ir gauti didesnį trenerio pasitikėjimą.
Pernai Eurolygoje jis per 17 minučių turėjo 7,5 taško, 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir 7,8 naudingumo balo statistiką.
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