Eurolygos finišo tiesioji: du bilietai į aštuntuką, bet tikimybių – apstu

Primename, kad Kauno „Žalgiris“, nepriklausomai nuo ketvirtadienio mačo su Atėnų „Panathinaikos“, liks vienuoliktas ir į atkrintamąsias nepateks.

Virš „Žalgirio“ turnyrinėje lentelėje – labai daug nežinomųjų. Keistis gali turnyrinės lentelės rikiuotė nuo pat antros iki dešimtos pozicijos, tačiau pagrindinės kovos vyks dėl dviejų likusių bilietų į aštuntuką.

Į 7-8 vietas reguliariajame sezone šiuo metu pretenduoja keturios Eurolygos komandos – Madrido „Real“ (19/14), Sankt Peterburgo „Zenit“ (18/14), Vitorijos „Baskonia“ (18/15) ir „Valencia“ (18/15).

Portalas tv3.lt pateikia artėjančio turo tvarkaraštį ir apžvelgia keturių ekipų galimybes pratęsti europinį sezoną.

Ketvirtadienis:

Maskvos CSKA – Vilerbano ASVEL; Kauno „Žalgiris“ – Atėnų „Panathinaikos“; Stambulo „Fenerbahče“ – Madrido „Real“; Berlyno ALBA – Belgrado „Crvena zvezda“; „Valencia“ – „Baskonia“.

Penktadienis:

Sankt Peterburgo „Zenit“ – Tel Avivo „Maccabi“; Pirėjo „Olympiacos“ – Maskvos srities „Chimki“; Milano „AX Armani“ – Stambulo „Anadolu Efes“; „Barcelona“ – „Bayern“.

Madrido „Real“

Vertinant pagal pergalių-pralaimėjimų balansą, solidžiausiai atrodo Karališkojo klubo pozicijos (19/14). „Real“ šis sezonas yra kaip niekad sunkus, tačiau itin daug svarbių rungtynių patirties sukaupę žaidėjai laiko likimą savo rankose.

Pablo Laso auklėtiniai išvyks į Stambulą, kur ketvirtadienį pergalė prieš „Fenerbahče“ atvertų duris į aštuntuką. Ties tuo „Real“ gali ir neapsiriboti – egzistuoja scenarijus, pagal kurį daugkartiniai Ispanijos čempionai užkoptų į penktąją vietą lentelėje. Tiesa, ši vieta nesuteikia namų pranašumo ketvirtfinalio serijoje.

Užduotį palengvina ir tai, kad „Fenerbahče“ žais be dviejų startinio penketo žaidėjų Nando De Colo ir Jano Vesely.

Madrido klubas prieš aukščiau esančias „Bayern“, „AX Armani“ ir „Fenerbahče“ pasiekė tris pergales ir patyrė du pralaimėjimus. Pergalės atveju, ispanai tikrai liks šešti dėl pranašumo prieš „Fenerbahče“ ir galimus persekiotojus „Zenit“.

Laipteliu aukščiau „Real“ gali užkopti dar ir „Bayern“ pralaimėjimo atveju. P. Laso auklėtiniai prieš minėtus tris klubus kol kas skynė tik pergales.

Įdomumo dėlei, galima pamodeliuoti scenarijų, kas atsitiktų, jei net penkios komandos („AX Armani“, „Fenerbahče“, „Bayern“, „Real“ ir „Zenit“) baigtų reguliarųjį sezoną su 20 pergalių ir 14 pralaimėjimų.

Rikiuotė atrodytų taip: ketvirti – „AX Armani“ (6/2), penkti – „Real“ (6/2), šešti – „Fenerbahče“ (4/4), septinti – „Zenit“ (2/6), aštunti – „Bayern“ (2/6). Jei savo rungtynes prieš „Anadolu Efes“ laimėtų ir šiame algoritme nedalyvautų „AX Armani“ – situacija nesikeistų.

Pralaimėjimas Stambule visiškai sujauktų kortas P. Laso kabinete. Karaliai pranašumą turi tik prieš „Zenit“, o „Baskonia“ ir „Valencia“ klubams buvo pralaimėta visus 4 kartus. Tokiu atveju, kortų kaladę savo rankose turi „Zenit“ – „Real“ būtina sulaukti bent vieno rusų pralaimėjimo.

Sankt Peterburgo „Zenit“

Jau minėtoji „Zenit“ irgi yra savo padėties šeimininkė, o ir likęs tvarkaraštis neturėtų labai bauginti. Penktadienį Rusijos klubo laukia akistata namuose prieš Tel Avivo „Maccabi“, o kitą savaitę paskutinis mačas prieš Atėnų „Panathinaikos“. Abu varžovai nepretenduoja į atkrintamąsias jau kurį laiką, tad visiškai aišku, kuri komanda turės daugiau motyvacijos.

„Maccabi“ dar Velykų dieną turėjo Eurolygos dvikovą prieš Vilerbano ASVEL, tad jėgų klausimas irgi aktualus.

Visgi išsiropšti iš aštuntosios pozicijos bus sunkoka. Aštuntoji vieta liktų, jei „Zenit“, „Real“ ir „Bayern“ laimėtų viską, septintoji – „Real“, „Zenit“ laimėjus ir „Bayern“ pralaimėjus, o šeštoji – „Real“ ir „Bayern“ patiria nesėkmes, o „Zenit“ laimi abi.

Bent vienas pralaimėjimas apsunkintų padėtį maksimaliai – Artūro Gudaičio atstovaujamam klubui reikėtų „Real“ ir „Baskonia“ pergalių.

„Zenit“ neturi pranašumo prieš „Real“ (abu pralaimėjimai) ir „Valencia“ (viena pergalė), tačiau taškais lenkia „Baskonia (viena pergalė). Tai reiškia, kad „Zenit“ privalėtų taikytis tik į lygiąsias su baskais, o trijų lygiųjų ar bet koks kitas scenarijus netinka.

Vitorijos „Baskonia“ ir „Valencia“

Roko Giedraičio ir Tado Sedekerskio atstovaujama „Baskonia“ padėties nekontroliuoja, tačiau gali pasinaudoti bent menkiausia varžovų klaida. Aišku, pirmiausia reikia nugalėti „Valencia“ – pralaimėjimas reikštų nepatekimą į atkrintamąsias.

Savo darbą padaręs lietuviškasis klubas žvalgysis į „Real“ arba „Zenit“ kluptelėjimus. Patogiausia atrodo tikėtis Karališkojo klubo pralaimėjimo – baskai tiek namuose, tiek išvykoje nuskynė užtikrintas pergales prieš „Real“.

Papildoma pergalė prieš „Zenit“ leidžia modeliuoti ir trijų „lygiųjų“ scenarijų. Jei taip atsitiks, kad „Real“, „Baskonia“ ir „Zenit“ surinks po 19 pergalių ir 15 pralaimėjimų, komandos išsidėstys taip – „Baskonia“ (3/1), „Real“ (2/2), „Zenit“ (1/3).

Duško Ivanovičiaus auklėtiniams labai reikia „Real“ pralaimėjimo, nes tikėtis abiejų nesėkmių iš rusų pusės sunkoka.

„Valencia“, pergalės atveju, žaidžia dar stipresnėmis kortomis – abi pergalės prieš „Real“ ir taškų pranašumas prieš „Zenit“. Čia daug scenarijų galvoti nereikia – iškovok pergalę ir tikėkis bent vieno „Real“ arba „Zenit“ pralaimėjimo. Betkurių lygiųjų scenarijumi, „Valencia“ žengtų į atkrintamąsias.

Tv3.lt prognozė

„Real“ patirties turėtų užtekti lemiamoms rungtynėms. Varžovų gretose nebus dviejų lyderių, tad užduotis bus kiek lengvesnė. Karališkasis klubas pasieks pergalę ir žais atkrintamosiose.

„Zenit“ visą sezoną aria parketą turėdami vos vieną tikrą įžaidėją Keviną Pangosą. Nuo pat spalio mėnesio akis bado, kaip stipriai sminga į apačią Rusijos klubo žaidimas be pagrindinio kūrėjo. Be to, rusai jau prieš „Baskonia“ pademonstravo, kad ir susikurtą ženklų pranašumą ne visada pavyksta išlaikyti.

Vis gi „Maccabi“ X. Pascualio auklėtiniai turėtų įveikti – varžovas demoralizuotas, išvargęs po rungtynių sekmadienį. Be to, žydų laukia ilga kelionė iki pat Sankt Peterburgo. Prognozuojame, kad „Valencia“ gali žvalgytis nebent į rungtynes kitą savaitę su „Panathinaikos“, tačiau ir jose favoritu bus „Zenit“.