Eurolygos finalo ketverto prognozės: nauji čempionai ir vis aukščiau kylantis Jokubaitis

Dažnas krepšinio aistruolis su draugais spėlioja, bando atrasti įvairias įdomybes, intrigas, o galų gale bando nuspėti komandą, kuri taps čempione.

Portalas tv3.lt kviečia susipažinti su artėjančio finalo ketverto prognozėmis.

Eurolyga turės naujus čempionus

Į finalo ketvertą Belgrade praėjusio sezono Eurolygos čempionai ateina su aibe problemų – jiems negalės padėti kūrėjas iš trečiojo numerio pozicijos kroatas Krunoslavas Simonas, taip pat nėra aišku, kiek procentaliai bus pasiruošę likę žaidėjai, kurie turėjo traumas. Tarp tų pačių žaidėjų yra ir krūva lyderių – Vasilije Micičius, Shane‘as Larkinas, prancūzas Rodrigue Beaubois. Žinant tai, kad komandos strategas Erginas Atamanas ypač remiasi gynėjų grandimi, ši traumų situacija neturėtų tenkinti turko.

Taip pat esamas komandos problemas parodo pralaimėjimas Turkijos atkrintamosiose varžybose Izmiro „Pinar Karšiyaka“ klubui. Šiame mače nežaidė Alphonso Fordo apdovanojimą laimėjęs buvęs žalgirietis V. Micičius, o S. Larkinas iš žaidimo pataikė vos 3 metimus iš 9.

REKLAMA

Taip pat ne itin gerai puolime sužaidė pagalbiniai „Anadolu Efes“ žaidėjai – Elijah Bryantas 6 taškai ir -1 naudingumo balas, Tiboras Pleissas 6 taškai, Jamesas Andersonas nors ir surinko 13 naudingumo balų, bet pataikė vos 1 tritaškį iš 4. Tolimi metimai yra vienas iš svarbiausių dalykų, reikalaujamų iš patyrusio amerikiečio.

„Viskas priklausys nuo to, kokia bus psichologinė, fizinė ir techninė pagalbinių krepšininkų būsena. Aš esu įsitikinęs, kad pagalbiniai J. Andersonas, Chrisas Singletonas, E. Bryantas gaus daug laisvų metimų. Rungtynių eiga labai priklausys nuo to, ar pirmoje dalyje pataikys savo pirmuosius metimus. Jei rotacijos krepšininkai sumes savo metimus, „Oly“ bus labai sudėtinga, kadangi dėl to reikės mažiau eiti į pagalbas ir reikės gerbti tuos krepšininkus. Visgi pas visus ką tik išvardintus krepšininkus šlubuoja pataikymas iš toli. Kad ir tas pats E. Bryantas yra laikomas metiku, jis geriau mesti pradėjo tik atkrintamosiose. Visą sezoną jo pataikymas buvo banguotas“, – apie pagalbinių žaidėjų svarbą kalbėjo Vilniaus „Perlo–Energijos“ treneris Ignas Pagalys.

REKLAMA

REKLAMA

Kitos komandos kaip tik rodo gero lygio krepšinį – „Real“ pastaruoju metu atsigavo ir pakilo iš duobės, į kurią buvo įkritę sezono metu, „Barcelonos“ žaidimo kreivė kyla į viršų, o „Olympiakos“, kaip ir didžiąją sezono dalį rodė stabilų žaidimą, taip ir atkrintamosiose bei tikimasi, kad solidus krepšinis bus rodomas ir finalo ketverto metu.

Tv3.lt sporto skyriaus žurnalistų Eurolygos nugalėtojų spėjimai:

Sporto skyriaus redaktorius Mažvydas Laurinaitis: Madrido „Real“;

Žurnalistas Vytautas Ramanauskas: Barselonos „Barcelona“;

Žurnalistė Urtė Pangonytė: Stambulo „Anadolu Efes“;

Žurnalistas Erikas Petrikas: Barselonos „Barcelona“;

Labiausiai nuvylęs žaidėjas – Guerschonas Yabusele

Šis prancūzas žais pirmajame karjeros Eurolygos finalo ketverte ir tai bus kertinė problema. Nors ir šalia bus tokių žaidėjų, kurie turi milžinišką patirtį, bet G. Yabuselei nepavyks susitvarkyti psichologiškai ir pusfinalyje „Barcos“ gynyba nesuteiks gerų progų puolėjui.

REKLAMA

REKLAMA

Abiejuose šio sezono Eurolygos susitikimuose Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai puikiai padirbėjo su „Real“ lyderiu, kuris svajoja apie sugrįžimą į NBA. Ispanijos sostinės klubo lyderis per minėtus du susitikimus vidutiniškai rinko po 6 taškus, po 3,5 atkovoto kamuolio ir 7,5 naudingumo balo, kai reguliariajame sezone rinko po beveik 12 taškų, 5 atkovotus kamuolius ir 14 naudingumo balų.

Bandant nuspėti prancūzo pasirodymą – 5 taškai, 3 atkovoti kamuoliai ir 4 naudingumo balai. Tokius skaičius surinkęs G. Yabusele nuviltų ne tik sirgalius, bet ir visą komandą. Iš jo pusės yra laukiamas labai geras pasirodymas, tačiau prognozės turėtų pasitvirtinti ir „Barca“ puikiai sudirbs gynyboje bei neleis siausti „Real“ lyderiui.

Labiausiai nustebinęs finalo ketverto žaidėjas – Nigelis Williamsas-Gossas

Dar vienas karališkojo klubo žaidėjas, tačiau priešingai, nei G. Yabusele – amerikietis nustebins krepšinio žiūrovus savo geru pasirodymu finalo ketverto metu.

Gynėjas šiame sezone bangavo ir dažnai nerasdavo vietos aikštelėje, tačiau šįkart krepšininkas parodys, ko iš tikrųjų yra vertas.

REKLAMA

REKLAMA

N. Williamsas-Gossas pasižymi solidžiu žaidimu vienas prieš vieną, geba gerai improvizuoti, turi smagią rankelę metant metimus iš distancijos bei neblogai užsibaigia atakas arčiau krepšio.

Taip pat galima bandyti galvoti, kad „Barca“ taip pat turėtų kažkur rizikuoti, o vienas rizikos taikinių būtent galėtų tapti minėtas „Real“ gynėjas, tad jei pavyks išnaudoti rizikos situacijas, gynėjas taps ryškiu pagalbiniu žaidėju Ispanijos klubo lyderiams.

Finalo ketverto MVP – Brandonas Daviesas

„Barcelonos“ klube yra ne vienas ir ne du žaidėjai, kurie pretenduoja į šį apdovanojimą. Yra tas pats Nikola Mirotičius, nustebinti gali Nicolas Laprovittola bei į rikiuotę grįžęs Cory Higginsas.

Neskaitant pirmųjų rungtynių su „Bayern“ ekipa – pastaruoju metu B. Daviesas nedemonstravo savo geriausio žaidimo ir vidutiniškai rinko vos 5 taškų vidurkį, kas tokio lygio atletui yra itin mažas skaičius.

Visgi šiame finalo ketverte į įprastas vėžes grįš buvęs žalgirietis B. Daviesas.

Nors pusfinalyje lauks grėsmingasis Walteris Tavaresas ir Prancūzijos vyrų krepšinio rinktinės bokštas Vincentas Poirier – Šaro auklėtinis pademonstruos visą savo įgūdžių paketą prieš minėtus puolėjus.

REKLAMA

REKLAMA

Didžiajame finale taip pat lauktų panašaus profilio vidurio puolėjai, prieš kuriuos Daviesas turės pranašumą tiek atletiškumo, tiek įgūdžių prasmėmis.

Geriausias besiginantis finalo ketverto krepšininkas – Kostas Papanikolaou

Nors „Oly“ nėra finalo ketverto favoritai, bet raudonųjų puolėjas K. Papanikolaou finalinėje sezono stadijoje parodys tai, už ką jis yra labiausiai vertinamas – ypač gerą gynybą.

Nėra abejonių, kad patyręs krepšininkas dirbs su įvairiais varžovų komandos lyderiais – tiek gynėjais, tiek puolėjais, kadangi būtent su NBA patirties turinčiu krepšininku keitimosi gynyba yra ypač efektyvi.

Minėtas universalumas – didžiausias graiko pliusas. Puolėjas turi ilgas ir greitas rankas, gerai koordinuojasi situacijose ir kas svarbiausia – turi didelį norą gintis, tad tiek pusfinalyje, tiek viename iš ateinančių finalų graiko žaidimas gynyboje bus fundamentaliai svarbus, kuomet reikės stabdyti varžovų lyderius.

Varžovų žvaigždžių stabdymo neišsigandęs ir prie to seniai įpratęs kairiarankis savo gynybą finalo ketverte kels į dar aukštesnį lygį ir žiūrovams bus vienas malonumas stebėti graiko darbą prie savojo krepšio.

REKLAMA

REKLAMA

Geriausias jaunasis finalo ketverto žaidėjas – Rokas Jokubaitis

Šalia to, kad prieš finalo ketvertą mažeikiškis atsiėmė „Kylančios žvaigždės“ titulą, gautas prizas bus įprasmintas finalo ketverto metu.

„Reikėtų paminėti, kad aš nesu matęs tokio jauno ir logiškai psichologiškai stabilaus žaidėjo. Matėme tokių rungtynių, kur jis nulemia rungtynių baigtį, nors ir kiti lyderiai buvo aikštelėje, bet jis vis tiek ėmėsi iniciatyvos ir padarė rezultatą. Taip pat jam yra viskas aiškiai sustyguota – ką jis turi, ko jis neturi daryti. Tos improvizacijos daug nėra, bet jis yra užtikrintas ir pasitiki savimi. Jeigu reikia žaisti pick and rollą – jis žaidžia, jeigu reikia mesti į krepšį – jis meta. Jis viską daro labai užtikrintai“, – apie R. Jokubaičio žaidimą kalbėjo buvęs krepšininkas Tomas Purlys.

Tą šaltakraujiškumą matysime ir pirmajame lietuvio finalo ketverte.

Tiek pusfinalyje, tiek finale abi varžovų komandos turėtų taikyti riziką prieš „Barcos“ gynėja Nicką Calathesą jam būnant prie tritaškio linijos, tad R. Jokubaitis turėtų sulaukti savųjų šansų aikštelėje.

Nepaisant jokių dvejonių, kurios gali būti siejamos su mūsų šalį atstovaujančiu gynėju – 21-erių atletas Belgrade taps Katalonijos klubo X faktoriumi, kuris keis rungtynių eigą. Kūryba, užsibaigimas arčiau krepšio, šaltas protas ir teigiamų emocijų skleidimas – šiuos dalykus matysime R. Jokubaitį darantį „Štark“ arenoje.