Lietuviškoji „Barcelona“ prieš karališkąjį „Real“: ką žada antrasis Eurolygos pusfinalis?

Pirmieji ant parketo Belgrado „Štark“ arenoje žengs čempionų titulą ginantys Stambulo „Anadolu Efes“ ir šį sezoną visus stebinantys bei stiprų užnugarį Serbijoje turėsiantys Pirėjo „Olympiakos“ krepšininkai. Šis mačas prasidės 19 val., o antrieji 22 val. į aikštę žengs lietuviškasis Barselonos „Barcelona“ ir karališkasis Madrido „Real“ klubai.

Krepšinio sirgalių laukia labai įdomus vakaras, kuriame kovojant matysime skirtingo paruošimo komandas. „Oly“ ir „Barca“ yra labiau treniruotos komandos ir žaidžia sustyguotą krepšinį, o „Anadolu Efes“ ir „Real“ yra visiška jų priešingybė, tad matysime krepšinio genijų ir krepšinio menininkų kovą, tačiau kas laimės – nėra aišku.

Vienareikšmiškų favoritų abiejose serijose nėra, tačiau ekspertai nė neabejoja – dvikovos bus atkaklios ir intensyvios. Abu Eurolygos finalo ketverto mačus bus galima stebėti naujos kartos televizijoje „Go3“.

Tv3.lt kviečia susipažinti su antrąja pusfinalio pora, o čia galite perskaityti ir pirmojo pusfinalio analizę.

Katalonų serija

Antroje pusfinalio poroje susitinka dvi Ispanijos krepšinio flagmanės. Visgi šiame sezone tarpusavio akistatose geriau atrodo Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama „Barcelona“, kuri įskaitant Eurolygą ir ACB lygas, šventė 5 pergales iš eilės. Po šios pergalingos serijos natūraliai kyla klausimas, ar krepšininkams nekils problemų nusiteikti rungtynėms su varžovu, kuris buvo įveiktas tiek daug kartų iš eilės.

„Manau, kad profesionalai į savo galvas tokių minčių neprisileidžia. Kaip bebūtų – krepšininkai supranta, kad kiekvienos rungtynės yra visiškai atskira istorija. Visos keturios komandos finaliniame ketverte yra panašaus lygio. Be abejo – „Barcos“ krepšininkų pasąmonėje gali būti tas faktas, kad jie laimėjo penkis kartus iš eilės, bet Madrido komandos pasąmonėje gali būti tas faktas, kad jie penkis kartus iš eilės pralošė vienodo pajėgumo komandai. Pas ką bus psichologinė persvara – neaišku.

Treneriai bandys nuteikinėti žaidėjus, nors, aišku, tokių profesionalų pernelyg nuteikinėti nereikės, nes jie žino, kokia yra rungtynių svarba. Kitas dalykas – yra ir asmeninės ambicijos. „Barcelona“ – „Real“ yra kur kas didesnis derbis nei kažkada buvo „Rytas“ – „Žalgiris“. Manau, kad visi žino, visi bus pikti, visi bus maksimaliai motyvuoti“, – apibūdino situaciją buvęs krepšininkas ir treneris Tomas Purlys.

Higginso sugrįžimas

Abi ekipos turėjo savų problemų – „Real“ klube buvo įvykęs incidentas, po kurio buvo suspenduotas prancūzas Thomas Huertelis ir Trey‘us Thompkinsas, o „Barcelonoje“ dalį sezono praleido komandos lyderis Cory Higginsas, kuris turėtų būti pasiruošęs svarbiausioms kovoms.

Apie gynėjo svarbą kalbėti daug nereikia. Krepšininkas turi begalinę patirtį tokio lygio kovose, o praėjusio sezono finalo ketverte prieš Milano komandą įmestas pergalingas metimas tik įrodė, kokio kalibro atletas yra amerikietis.

„Dabar ir visą sezoną buvo tokia įdomi situacija, kuomet daug komandų laimėjo rungtynes, neturėdami savo pagrindinių žaidėjų. Aišku, Higginsas yra protingas žaidėjas, aš tikiu, kad jis nebus pagrindinis žaidėjas, kokiu jis buvo praėjusiame finalo ketverte, bet C. Higginsas rotaciją padidins iki visiško maksimumo. Kitas dalykas – C. Higginsas turi lyderio savybių. Kad ir į aikštelę amerikietis eis normalių minučių nežaidęs apie 3-4 mėnesius, manau, kad jam neturės kažkokios įtakos, juolab jau Ispanijos lygoje žaidė keletą rungtynių. Manau, kad jam pačiam psichologinės naštos nebus. Į aikštelę jis eis it atsarginis žaidėjas. Tos smulkios detalės, matchupai bus svarbūs ne tik startiniame penkete, bet ir tada, kai į aikštelę žengs atsarginiai žaidėjai ir kaip jie pakreips rungtynių tėkmę“, – apie C. Higginso grįžimą filosofavo T. Purlys.

Nenurašykime karalių

Šiemet karališkasis „Real“ klubas turėjo įvairių problemų – tiek COVID-19, tiek pralaimėjimų serijos, tiek minėti incidentai komandos viduje. Ne vienas ekspertas viešoje erdvėje kalbėjo, kad šiame sezone Madrido ekipa galimai nepateks į finalinį ketvertą, o jeigu ir pateks, tai bus padaryta sunkiai.

Visgi patyrusio stratego Pablo Laso į priekį vedama „Real“ ekipa nesunkiai susitvarkė su „Maccabi“ ir toliau tęsia kovą dėl Eurolygos čempionų titulo. Po tokių amerikietiškų elitinio Eurolygos klubo kalnelių kyla klausimas – ar iš tikrųjų „Real“ nėra pusfinalio favoritai?

„Nepamirškime – didžiąją sezono dalį „Real“ buvo lyderiai. Vienu metu „Real“ turėjo ilgiausią sėkmingą bangą, bet lygiai taip pat sekė labai ilga nesėkminga banga. Tikrai negalime sakyti, kad „Real“ yra „underdogai“ (nėra favoritai – aut. past.). „Real“ yra labai stipri komanda, kuri turi stiprius žaidėjus. „Real“ turi realiai geriausią centrą Walterį Tavaresą ir labai nedaug nuo N. Mirotičiaus atsiliekantį Guerschoną Yabuselę. Toliau – į aikštelę žengia Prancūzijos vyrų krepšinio rinktinės centras Vincentas Poirier, kuris yra gero lygio krepšininkas.

„Real“ irgi neturi daug silpnų vietų. Madrido klubas su minimaliomis korekcijomis, bet praktiškai 10 metų žaidžia ta pačia sudėtimi, su tuo pačiu treneriu ir žaidžia paprastai – vienas, du pick and roll‘ai ir žaidžia su labai daug improvizacijos bei jie improvizuoja labai gerai. Matau, kad „Real“ yra labai patyrę žaidėjai, žino, kaip žaisti atkrintamosiose bei kažkokio psichologinio barjero jiems neturėtų būti“, – kalbėjo ekspertas.

Rizikos ir planai

Lietuviams nėra paslaptis, kad Š. Jasikevičius savo krepšininkams mėgsta pabrėžti detales, skaičius ir svarbiausius rungtynių akcentus.

Ne vieneriose iki tol buvusiose rungtynėse puolime buvo bandomas atakuoti „Real“ bokštas W. Tavaresas – jį atakuodavo Brandonas Daviesas arba Sertačas Šanli, kurie savais būdais galėdavo išnaudoti varžovų priekinės linijos žaidėjo silpnybes. Tą patį galimai matysime ir pusfinalyje, tačiau T. Purlys akcentuoja, kad rizika atakuojant W. Tavaresą turi būti pamatuota.

„Pirmas dalykas – taip, W. Tavaresas turėtų būti atakuojamas, bet reikėtų pasižiūrėti, kokie žaidėjai jį atakuos, nes kaip bebūtų, pastarosios rungtynės parodė, kad nėra taip lengva jį atakuoti. Kiekvienais metais krepšininkas tampa vis protingesnis. Jis į varžovą neina taip agresyviai, per metus kažkiek pagreitėjo, jo amplitūdė yra didelė ir vieną, ką tu gali padaryti – išmesti vidutinį metimą. Ar tas vidutinis metimas išgelbės? Ar atakuodamas „silpnesnį“ žaidėją nori atakuoti vien iš vidutinio nuotolio? Nemanau. Pagrindas yra gauti kiek įmanoma daugiau lengvesnių metimų iš po krepšio, provokuoti pražangas arba mesti tolimą metimą iš pagavimo.“

Ekspertas ir buvęs krepšinio treneris pabrėžė „Barcelonos“ gynėjų spragas bei išskyrė buvusio žalgiriečio faktorių.

„Real“ rizikas pasirinkčiau Dante Exumo ir Nicko Calatheso metimą, o „Barselonos“ vietoje rizikuočiau su Adamo Hangos metimu iš toli bei su Sertaču Šanli atakuočiau W. Tavaresą, sakydamas turkui išplėsti puolimą, o šalia S. Šanli turėčiau ypač pajėgių žaidėjų vienas prieš vieną – D. Exumą, N. Laprovittolą ir iš to vienas prieš vieną draskymo išeitų gerų progų. Kitu atveju, jei B. Davisas nemestų, arba mestų ir nepataikytų – besiveržiantiems būtų žymiai sunkiau, nes W. Tavaresas galėtų gintis prieš visus varžovų prasiveržimus“ – svarstė js.

Gynybos klausimas

Gynyba yra vienas akcentų, kurį abiejų ekipų treneriai laiko svarbiausiu viso sezono metu, o šis finalo ketvertas nėra išimtis. Pastaruoju metu „Real“ atrodo ypač pavojingas puolime – pelno virš 90 taškų, tad „Barcos“ laukia labai nemenka užduotis savo aikštės pusėje.

„Manau, kad šiame mače gali būti labai daug keitimosi gynybos. „Real“ nesikeis tik su W. Tavaresu. Keitimosi gynybą pamatysime ypač kėlinio ir rungtynių pabaigose. Dabar visos komandos tokiais momentais keičiasi gynyboje ir leidžia vienas prieš vieną žaidime spręsti dalykus. „Barca“ mėgsta žaisti agresyviai, bet turi būti sudėlioti akcentai – geros kamuolio linijos. Priklauso, su kokiu žaidėju žaidi, bet vieno, dviejų žingsnių stepout‘ai. Atsimenu, kad „Maccabi“ bandė apie septynias pick and rollo gynybų sistemų, bet nei viena neveikė.

Nemanau, kad finalo ketverte yra gynybos sistemų klausimas, manau, jog svarbiausias bus gynybos sistemos atlikimas ir būtent prieš kokį žaidėją atitinkamą gynybos sistema bus taikoma. Prieš N. Calathesą nebus ginamasi agresyviai, bus einama po užtvarų per apačią, tas pats galioja ir D. Exumui. Su N. Laprovittola reikės daugiau agresyviau eiti pro užtvaras. Viena pasirinkti gynybos sistemą, o kitą – ją atlikti. Detalės šiame mače bus labai svarbios“, – svarbiausius dalykus gynyboje minėjo T. Purlys.

Rokas Jokubaitis

Nereikėtų pamiršti ir vietinio Lietuvos talento Roko Jokubaičio, kurio laukia istorinis šansas laimėti Eurolygą. Lietuviui prieš pat finalo ketvertą buvo įteiktas „Kylančios žvaigždės“ apdovanojimas.

„Reikėtų paminėti, kad aš nesu matęs tokio jauno ir logiškai psichologiškai stabilaus žaidėjo. Matėme tokių rungtynių, kur jis nulemia rungtynių baigtį, nors ir kiti lyderiai buvo aikštelėje, bet jis vis tiek ėmėsi iniciatyvos ir padarė rezultatą. Taip pat R. Jokubaičiui yra viskas aiškiai sustyguota – ką jis turi, ko jis neturi daryti. Tos improvizacijos daug nėra, bet jis yra užtikrintas ir pasitiki savimi. Jeigu reikia žaisti pick and rollą – jis žaidžia, jeigu reikia mesti į krepšį – jis meta. Jis viską daro labai užtikrintai.

Roko žaidimas Eurolygos finalo ketverto metu priklauso ir nuo to, kaip atrodys jo konkurentai aikštelėje – ar bus rizikuojama su N. Calathesu, ar graikas pataikys. Tada matysime, ko galime tikėtis iš lietuvio“, – būsimą Lietuvos krepšinio spindulio pasirodymą bene svarbiausioje sezono fazėje aptarė T. Purlys.