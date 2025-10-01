Eurolyga: „Monaco“ – „Žalgiris“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Tomo Masiulio auklėtiniai pirmąsias rungtynes žais svečiuose prieš Monako „AS Monaco“ klubą.
Tiesa, Donatas Motiejūnas Monako ekipoje nepasirodys, nes komandos vadovai nusprendė krepšininką išbraukti iš žaidėjų sąrašo turnyre.
Akistata tarp „AS Monaco“ ir „Žalgirio“ prasidės 20.30 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.
