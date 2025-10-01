Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Eurolyga: „Monaco“ – „Žalgiris“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-10-01 19:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 19:30

Trečiadienio vakarą Eurolygos sezoną pradeda ir Kauno „Žalgirio“ krepšininkai.

Trečiadienio vakarą Eurolygos sezoną pradeda ir Kauno „Žalgirio" krepšininkai.

0

Tomo Masiulio auklėtiniai pirmąsias rungtynes žais svečiuose prieš Monako „AS Monaco“ klubą.

Tiesa, Donatas Motiejūnas Monako ekipoje nepasirodys, nes komandos vadovai nusprendė krepšininką išbraukti iš žaidėjų sąrašo turnyre.

Akistata tarp „AS Monaco“ ir „Žalgirio“ prasidės 20.30 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

