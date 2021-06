„Euro 2020“: šeši turnyro „dievukai“, pavergę futbolo gerbėjų širdis

„Euro 2020“ startuos birželio 11 d. ir truks lygiai mėnesį – finalas įvyks liepos 11 d. Čempionatas turėjo vykti praėjusią vasarą, tačiau dėl COVID-19 pandemijos buvo perkeltas į 2021 m.

Europos pirmenybėse dalyvaus 24 rinktinės, kurios yra išskirstytos į 6 grupes. Čempionatas vyks net 11-oje miestų, o svarbiausios kovos persikels į legendinį Vemblio stadioną Anglijoje.

Iš grupių į atkrintamąsias varžybas pateks dvi pirmas vietas užėmusios komandos ir keturios geriausios rinktinės, likusios trečios.

Čempionų titulą gins Portugalijos rinktinė.

Tv3.lt tęsia supažindinimą su metų futbolo renginiu. Šį kartą papasakosime apie šešis futbolininkus, į kuriuos dažniausiai kryps prožektorių šviesos. Klubiniame futbole jie žiba labai ryškiai.

Kylianas Mbappe

Rinktinė: Prancūzija.

Klubas: Paryžiaus „Saint-Germain“.

22-erių K. Mbappe jau 2018-ųjų pasaulio čempionate Rusijoje „sprogo“ ir buvo įvardijamas, kaip būsimas Prancūzijos lyderis. Neįtikėtiną potencialą per trejerius metus prancūzas parodė visu gražumu.

Per 31-erias rungtynes „Ligue 1“ pirmenybėse K. Mbappe pasižymėjo 27 kartus ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Taip pat, PSG Čempionų lygoje nusigavo iki pusfinalio, kuriame krito prieš „Manchester City“.

Vienintelis liekantis klausimas su šiuo jaunuoliu – ar jis liks sveikas viso Europos čempionato metu? PSG jis ne kartą buvo tausojamas, o tai galimai kainavo ir vietą Čempionų lygos finale.

Vis tik K. Mbappe pavardė Prancūzijos sudėtyje žiba ryškiausiai. Ir tai yra įspūdinga, turint omenyje, kad figūruoja ir tokie veidai kaip Karimas Benzema, N'Golo Kante, Antoine'as Griezmannas.

Karimas Benzema

Rinktinė: Prancūzija.

Klubas: Madrido „Real“.

Nėra daug žaidėjų, kurie sugebėtų Karališkajame klube išsilaikyti nuo pat 2009-ųjų. Ypač, jei nesi vietinis. K. Benzema ne vienerius metus yra pagrindinis „Real“ puolėjas ir po šešerių metų sugrįžta į nacionalinę rinktinę.

Prieš šešerius metus K.Benzema įsivėlė į skandalą, po kurio buvo pašalintas iš rinktinės. Įtariama, kad jis 2015 m. bandė šantažuoti buvusį komandos draugą Prancūzijos rinktinėje Matthieu Valbuena, grasindamas paviešinti jo lytinio akto vaizdo įrašą.

Kaltinimus prancūzui pateikę tyrėjai atskleidė, jog pastarasis susisiekė su vaikystės draugu ir stengėsi įtikinti M.Valbuena tiesiogiai bendradarbiauti su šantažuotojais. Vis tik konfliktas buvo išspręstas – treneris Didieras Deschamps'as sugrąžino K. Benzemą į rinktinę.

Pastaraisiais metais pagrindiniu puolėju buvo Olivier Giroud, tačiau augalotas futbolininkas toli gražu nesiekia tokio lygio, kuriame nuolat žaidžia K. Benzema. Nuo 2018-2019 m. sezono prancūzas Ispanijos pirmenybėse mušė po daugiau nei 20 įvarčių.

Taip pat, K. Benzema metai iš metų sugeba prisižiūrėti savo kūną. 33-erių atletas per tris sezonus praleido vos septynerias „La Liga“ rungtynes.

Harry Kane'as

Rinktinė: Anglija.

Klubas: Londono „Tottenham“

Garetho Southgate'o treniruojami anglai dažnai sulaukia kritikos už nepatrauklų akiai futbolą, bet kas veikia, tas veikia. Ypatingai gerai nacionalinėje rinktinėje jaučiasi pagrindinis puolėjas H. Kane'as.

2018-aisiais Anglija pagaliau galėjo džiaugtis – žaidėjai bent iš dalies pateisino lūkesčius. Su dar truputėliu sėkmės, anglai galėjo žaisti ir pasaulio čempionato finale. Turnyre neabejotinu rinktinės lyderiu buvo būtent H. Kane'as, kuris nuskynė „auksinį batelį“ (6 įvarčiai).

Anglai daug savo įvarčių pelno iš standartinių padėčių, o H. Kane'ui tai labai patogu. Aukštas puolėjas gali sėkmingai žaisti tiek ore, tiek ant žemės. Žinoma, įspūdingų driblingo pavyzdžių, kaip Jadonas Sancho ar Raheemas Sterlingas, jis neparodys, bet skinti įžaistus vaisius jis gali labai sėkmingai.

H. Kane'as tikrai turi, ką įrodyti – puolėjas per savo karjerą nėra laimėjęs jokių skambių titulų. „Tottenham“ šis sezonas „Premier“ lygoje baigėsi didžiuliu nusivylimu, nes pasiekta tik septintoji vieta. Tai reiškia, kad klubas žais UEFA Konferencijų lygos kvalifikacijoje.

Ne vieną vasarą sklandė kalbos, kad puolėjui tiesiog būtina išvykti į kitą klubą, bet H. Kane'as liko ištikimas. Šį sezoną jis per 35 rungtynes pasižymėjo 23 kartus ir užfiksavo asmeninį rezultatyvių perdavimų rekordą – 14.

Robertas Lewandowskis

Rinktinė: Lenkija.

Klubas: Miuncheno „Bayern“.

Vargu, ar šiai dienai įmanoma rasti pasaulyje geresnį puolėją. Lenkijos rinktinė turi neeilinį šansą patriukšmauti, nes R. Lewandowskis atrodo pasiekęs visišką savo piką.

41 įvartį per 29 rungtynes „Bundesliga“ sumušęs lenkas pagerino legendinio Gerdo Mullerio rekordą ir tapo visų laikų daugiausiai įvarčių Vokietijoje per sezoną įmušusiu žaidėju.

Galima kvestionuoti, kaip Lenkijos rinktinėje atrodys šis puolėjas, nes tokios pagalbos, kaip „Bayern“, čia tikrai nėra. Atrankoje į Europos čempionatą lenkai savo grupėje finišavo pirmi, o R. Lewandowskis per 10 rungtynių pelnė 6 įvarčius. Vis tik net arti tokios klasės žaidėjų sunku rasti Lenkijos sudėtyje.

Nors minimalus šansas pasižymėti gali virsti įvarčiu, kai komandoje yra R. Lewandowskis. Pažiūrėsime, kiek tokių šansų jis gaus.

Cristiano Ronaldo

Rinktinė: Portugalija.

Klubas: Turino „Juventus“.

36-erių C. Ronaldo vis dar yra Portugalijos rinktinės alfa ir omega. Tiesa, šis sezonas portugalui buvo skausmingas – „Juventus“ nelaimėjo „Serie A“, o Čempionų lygos aštuntfinalyje suklupo prieš „Porto“.

Vis tik senstelėjęs C. Ronaldo vis dar yra labai pavojingas. Per 33 rungtynes Italijoje jis pelnė 29 įvarčius, o Čempionų lygoje per 6 mačus pasižymėjo 4 kartus.

Čempionų titulą ginsiantys portugalai nebėra vienareikšmiškai tik C. Ronaldo komanda – užaugo nauja karta su Bruno Fernandesu, Joao Felixu, Bernardo Silva ir kitais. Grupės etape laukia Prancūzija ir Vokietija, bet C. Ronaldo ir kompanija „ant popieriaus“ atrodo pajėgiau nei prieš ketverius metus.

Bruno Fernandesas

Rinktinė: Portugalija.

Klubas: „Manchester United“.

„Man Utd“ labai ilgai ieškojo tikrojo lyderio po Wayne'o Rooney, Cristiano Ronaldo ir kitų eros. Dažniausiai bandymai baigdavosi tragedijomis. Pagaliau viena investicija suveikė – B. Fernandesas yra neabejotinas legendinio klubo variklis.

Šį sezoną „Premier“ lygoje jis sužaidė 37 rungtynes, pelnė 18 įvarčių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų. „Raudonieji velniai“ sugebėjo nusigauti ir iki Europos lygos finalo, bet jame patyrė nesėkmę.

Įdomu, kad B. Fernandesas yra labai geras vienuolikos metrų baudinių realizuotojas. Per visą savo karjerą MU, jis įmušė 36 įvarčius ir daugiau nei pusė jų yra nuo 11 m. atžymos. Šioje vietoje bus įdomu pamatyti, ką rinksis Fernando Santosas – B. Fernandesą ar C. Ronaldo?