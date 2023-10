Euforija Berlyne! Danas Rapšys nuskynė jau trečią medalį ir antrą auksą per tris dienas

Kaip jau tapo įprasta Berlyne, D.Rapšys lyderiu tapo nuo starto ir savo vietos niekam neužleido iki finišo. Lietuvis distanciją įveikė per 1 min. 45.75 sek. Antras buvo australas Maximilianas Giuliani (1:46.18), trečias – amerikietis Kieranas Smithas (1:48.15).

Sportas.lt primena, kad D.Rapšys Berlyne jau laimėjo du medalius. Penktadienį jis įspūdingai triumfavo 400 m plaukime laisvuoju stiliumi, o šeštadienį nuskynė sidabrą 200 m kompleksiniame plaukime.

That is a wrap on the last 4⃣ finals of the #SWC23 in Berlin 🇩🇪



🥇Winners🥇

🇨🇳 Qin Haiyang - 2:07.45 WC - 200m Breast

🇭🇰Siobhan Haughey - 52:02 WC - 100m Free

🇱🇹 Danas Rapsys - 1:45.75 - 200m Free

🇦🇺Kaylee McKeown - 2:10.76 - 200m IM pic.twitter.com/3ibbwCaQJC

