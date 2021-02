Estų triumfas: nesėkmė nesutrukdė keliauti į Europos čempionatą

Estai galėjo šį mačą pralaimėti iki devynių taškų skirtumo. Jie pralaimėjo dviem taškais, todėl estai patenka į Europos čempionatą, o Šiaurės Makedonija liko be kelialapio.

Estija šiame mače vienu metu pirmavo 13 taškų, o patys didžiausią deficitą turėjo trijų taškų. Estai Europos čempionate žais pirmą kartą nuo 2015 metų.

Estijos rinktinei 15 taškų pelnė M.Kalevas-Kotsara), po 14 pridėjo Kasparas Treieris ir Kristianas Kullamae.

Šiaurės Makedonijai 23 taškus surinko N.Dimitrijevičius, 21 įmetė Bojanas Trajkovskis, 18 – J.Wiley.

B grupėje taip pat į Europos čempionatą pateko italai bei rusai.

