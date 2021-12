ESPN žurnalistas: „Blazers“ gali iškeisti visus žaidėjus, išskyrus Damianą Lillardą“

„Šią savaitę kalbėjau su vienu komandos vadovu. Jis man pasakė, kad bet kuris žaidėjas gali būti iškeistas, išskyrus D.Lillardą“, – cituoja žurnalistą „NBA Central“.

Šį sezoną žaidėjas vidutiniškai per rungtynes pelno po 23,2 taško, atkovoja po 4,2 kamuolio ir atlieka po 7,6 rezultatyvaus perdavimo.

Šį sezoną krepšininkas demonstruoja blogiausią pataikymą iš toli per visą savo karjerą – 31,7 proc. Be to, šis sezonas – pats nerezultatyviausias per pastaruosius 7 metus.

Portlendo komanda Vakarų konferencijoje užima dešimtą poziciją (13-18).