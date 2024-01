Erlingo Haalando sugrįžimo rungtynės pažymėtos „Man City“ pergale

Pergalę namuose šventė „Manchester City“ komanda. Pepo Guardiolos auklėtiniai 3:1 susitvarkė su jo buvusio žaidėjo Vinceto Kompany treniruojama „Burnley“ komanda.

Pirmajame kėlinyje žibėjo „Manchester City“ puolėjas Julianas Alvarezas. Jis 16-ąją minutę galva nukreipė skersuotą kamuolį į vartus, o po šešių minučių gavęs Kevino de Bruyne perdavimą po baudos smūgio atsidūrė prieš vartininką bei padvigubino savo komandos persvarą.

Vos prasidėjus antrajam kėliniui „City“ pelnė savo trečiąjį įvartį. Rodri pasižymėjo technišku smūgiu iš už baudos aikštelės prieigų.

Iki rungtynių finišo likus 20 minučių aikštėje pasirodė ir ilgą laiką traumą besigydęs puolėjas Erlingas Haalandas.

„Burnley“ pasižymėjo jau per pridėtą rungtynių laiką. Savo pirmąjį įvartį profesionalų futbole pelnę Ameenas Al-Dakhilas.

A birthday double! 🤟



Tonight's @EASPORTSFC Man of the Match is Julian Alvarez! 🕷️#ManCity pic.twitter.com/J7b2VtQQBH