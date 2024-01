Kritikos strėlių sulaukęs Neymaras pateikė atsaką

Traumą besigydantis futbolininkas šiuo metu atlieka reabilitaciją ir į aikštę grįš jau kitą sezoną. Visgi, tai nesutrukdė jam susilaukti kritikos dėl priaugtų kilogramų, kai šis pasirodė viešumoje.

Šiandien Neymaras savo socialiniame tinkle adresavo kilusias kalbas ir parodė savo pilvą.

„Gerai, aš turiu viršsvorio. Bet, storas? Nemanau! Užsikr****te manęs nemėgstantieji! Pasiduokite ir bėkite šalin!“, – kalbėjo brazilas.

🚨🇧🇷 Neymar responds to criticism and photos about being overweight… 🗣️



"Overweight, great. But, fat? I don't think so! Suck it, haters! Put up with it or freak out!" pic.twitter.com/ap6EIhgsM0