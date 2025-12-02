Erlingas Haalandas tapo greičiausiai 100 įvarčių „Premier“ lygoje pasiekusiu žaidėju, „Manchester City“ pranoko „Fulham“

Itin rezultatyviose rungtynėse „Man City“ išvykoje 5:4 nukovė „Fulham“ ekipą.
„Manchester City“ savo pirmąjį įvartį pelnė 17-ąją minutę. Į baudos aikštelę atskriejusį kamuolį Erlingas Haalandas itin stipriu smūgiu pasiuntė į vartus.
Norvegui tai buvo 100-asis įvartis „Premier“ lygoje. Jam tai pasiekti prireikė 111 rungtynių ir jis tapo greičiausiai tokią ribą pasiekusiu futbolininku lygos istorijoje. Iki šiol greičiausiai šią atkarpą buvo pasiekęs Alanas Sheareris, kuris savo 100-ąjį įvartį pelnė 124 rungtynėse.
Kiek vėliau norvegas asistavo Tijjani Reijnderso įvarčiui, o kėlinio pabaigoje tolimu smūgiu iš už baudos aikštelės pasižymėjo puikią formą demonstruojantis Philas Fodenas.
„Fulham“ į tai pavyko atsakyti Ethano Smitho Rowe tikslia ataka, bet po pertraukos P. Fodenas pelnė dublį, o vėliau kamuolys vartuose atsidūrė nuo Sanderio Berge ir „City“ įgijo net 4 įvarčių persvarą.
Net ir turėdama tokį deficitą „Fulham“ nepasidavė ir per 21 minutę trimis įvarčiais sugrįžo į kovą dėl taškų. Įvarčių seriją pradėjo Alexas Iwobi, o vėliau dublį pelnė Samuelis Chukwuezė.
Visgi, penktojo įvarčio jiems pelnyti nepavyko ir Pepo Guardiolos auklėtiniai išsivežė tris taškus.
Su 28 taškais „Manchester City“ lieka antra ir dviem taškais atsilieka nuo „Arsenal“.
