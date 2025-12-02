 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Erlingas Haalandas tapo greičiausiai 100 įvarčių „Premier“ lygoje pasiekusiu žaidėju, „Manchester City“ pranoko „Fulham“

2025-12-02 23:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 23:30

„Manchester City“ klubas iškovojo pergalę Anglijos „Premier“ lygoje.

Erlingas Haalandas | Scanpix nuotr.

„Manchester City“ klubas iškovojo pergalę Anglijos „Premier“ lygoje.

REKLAMA
0

Itin rezultatyviose rungtynėse „Man City“ išvykoje 5:4 nukovė „Fulham“ ekipą.

„Manchester City“ savo pirmąjį įvartį pelnė 17-ąją minutę. Į baudos aikštelę atskriejusį kamuolį Erlingas Haalandas itin stipriu smūgiu pasiuntė į vartus.

Norvegui tai buvo 100-asis įvartis „Premier“ lygoje. Jam tai pasiekti prireikė 111 rungtynių ir jis tapo greičiausiai tokią ribą pasiekusiu futbolininku lygos istorijoje. Iki šiol greičiausiai šią atkarpą buvo pasiekęs Alanas Sheareris, kuris savo 100-ąjį įvartį pelnė 124 rungtynėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiek vėliau norvegas asistavo Tijjani Reijnderso įvarčiui, o kėlinio pabaigoje tolimu smūgiu iš už baudos aikštelės pasižymėjo puikią formą demonstruojantis Philas Fodenas.

REKLAMA
REKLAMA

„Fulham“ į tai pavyko atsakyti Ethano Smitho Rowe tikslia ataka, bet po pertraukos P. Fodenas pelnė dublį, o vėliau kamuolys vartuose atsidūrė nuo Sanderio Berge ir „City“ įgijo net 4 įvarčių persvarą.

REKLAMA

Net ir turėdama tokį deficitą „Fulham“ nepasidavė ir per 21 minutę trimis įvarčiais sugrįžo į kovą dėl taškų. Įvarčių seriją pradėjo Alexas Iwobi, o vėliau dublį pelnė Samuelis Chukwuezė.

Visgi, penktojo įvarčio jiems pelnyti nepavyko ir Pepo Guardiolos auklėtiniai išsivežė tris taškus.

Su 28 taškais „Manchester City“ lieka antra ir dviem taškais atsilieka nuo „Arsenal“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų