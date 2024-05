Erginas Atamanas prisiminė Grigonio ištartus žodžius: „Žinoma, kad 0 šansų“

Dukart Eurolygos čempionu su Stambulo „Anadolu Efes“ tapęs turkas po rungtynių spaudos konferencijoje prisiminė savo pažadus klubui, o rūbinėje akcentavo Mariaus Grigonio lietuviškai žiniasklaidai ištartus žodžius.

„Sezono viduryje sakiau žaidėjams, kad jei finišuosime septintoje vietoje, mes būsime finalo ketverte. Tai buvo prieš tris mėnesius. Mes esame viena geriausiai besiginančių Europos komandų ir turime neįtikėtinus puolimo talentus kaip Kostas Sloukas ir Kendrickas Nunnas“, – komandos lyderių žaidimu džiaugėsi E. Atamanas.

Po pirmųjų pralaimėtų ketvirtfinalio rungtynių PAO vairininkas sakė paliksiantis Graikijos klubą, jei šis nepateks į finalo ketvertą Berlyne. Į tokį trenerio pasisakymą tuomet reagavo M. Grigonis, interviu portalui Basketnews.lt teigęs, kad tai tėra vienas iš turko triukų ir davęs 0 procentų tikimybę tokiam jo ėjimui po sezono.

„Grigas sakė, kad yra 0 šansų, kad aš paliksiu PAO. Žinoma, kad 0 šansų, mes laimėjome!“, – tokius pirmuosius žodžius žaidėjams rūbinėje emocingai ištarė E. Atamanas, o po to ekipa pradėjo trankiai švęsti pergalę.

